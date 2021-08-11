3 con giáp này đón cơn mưa may mắn vào cuối năm nay, nhận về thành quả xứng đáng với nỗ lực bỏ ra suốt thời gian qua

12 con giáp tử vi 11/08/2021 18:50

3 con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều thành quả rực rỡ trong thời gian cuối năm này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay từ nhỏ, con giáp may mắn đã ham học hỏi, luôn tìm tòi, khám phá để thỏa mãn hiểu biết của chính mình. Càng trưởng thành, bản mệnh càng học được nhiều điều và họ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình.

Cuối năm nay, vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống của tuổi Thân tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc họ đều có thể nhận được tin vui, dù là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn. Ngoài ra, công việc của bản mệnh có thể được quý nhân giúp đỡ, dẫn dắt, đưa đến vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời gian này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất có trách nhiệm và năng động trong công việc nên họ cũng sẽ gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh rất biết cách làm mọi việc trở nên bình thường, tạo hòa khí tốt giữa mọi người. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mùi tỉ mỉ, chu đáo về mọi việc và có tài năng hơn người nên sẽ sớm nhận được cơ hội tốt trong công việc.

Cuối năm nay, tài vận của người cầm tinh con Dê sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của người tuổi Mùi đi chệch hướng, nhưng thời gian tới là lúc con giáp may mắn lấy lại tất cả mọi thứ của mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người có duyên "ngầm". Họ hiểu biết nhưng không khoe khoang, họ luôn tràn đầy năng lượng. Tuy họ không giỏi giao tiếp xã hội nhưng họ dùng sự độc lập, thông minh của mình để thu hút người khác.

Chạm chân vào cuối năm nay, người tuổi Tỵ sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt.

 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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