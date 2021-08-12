3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ trong tháng 'cô hồn' nên làm gì cũng may mắn

12 con giáp tử vi 12/08/2021 18:20

Bước qua tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn đắc tài đắc lộc nên thu nhập tăng lên, họ cũng được quý nhân phù trợ.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp yêu ghét rõ ràng. Hầu như mọi cảm xúc của họ đều thể hiện thẳng thừng trên nét mặt. Con giáp này khá thông minh và khá nhạy cảm đối với các cơ hội. Họ thường nghĩ ra những giải pháp xuất sắc trong những trường hợp bế tắc. Bởi vậy nên con giáp này sớm thành danh trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Trong tháng 7 âm lịch, những người cầm tinh con rồng sẽ được Thần Tài để mắt, ban phát tài lộc. Vì vậy, họ làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người làm công ăn lương có thể sẽ làm việc hiệu quả, năng suất tốt hơn và được lãnh đạo trọng dụng.

Lúc này, con giáp may mắn cần biết vận dụng các kỹ năng vốn có và học tập những kỹ năng mới để đáp ứng được yêu cầu của công việc. Trong thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước tiến mới rõ rệt, thu nhập được cải thiện đáng kể. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh trí, khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Họ cũng có khả năng thích nghi với hoàn cảnh và chịu áp lực tốt. Vì vậy, khi đã xác định theo đuổi lĩnh vực gì, họ đều đạt được những thành công nhất định.

Trong tháng này, người tuổi Mão đón Thần Tài, gặp quý nhân, làm ăn phát tài, thu về nguồn lợi lớn. So với thời điểm trước thì đến lúc này, sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió hơn. Được sao may mắn chiếu mệnh, con giáp này nhận thêm được công việc, cơ hội việc làm, dự án mới. 

Bản mệnh làm kinh doanh thì công việc khởi sắc trở lại, doanh thu cũng tăng cao hơn thời điểm trước. Con giáp này nhận được thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn được biết đến là con giáp thật thà, ngay thẳng. Trong công việc, họ là người cần cù, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, con giáp này thường xuyên nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, cấp trên. 

Trong tháng 7, bản mệnh được Thần Tài ban phát tài lộc nên làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời điểm trước. Nếu làm công ăn lương, họ đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện phát huy khả năng.

Người làm kinh doanh cũng có những thương vụ suôn sẻ, thu được lợi nhuận khá. Người tuổi Sửu trong khoảng thời điểm này cũng có vận đào hoa cực vượng. Nếu còn độc thân, họ có thể gặp được người khác phái phù hợp với mình. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên nửa kia.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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