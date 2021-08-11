Tháng 7 âm lịch không tránh khỏi điềm xui nhưng 3 con giáp này có Trời Phật phù hộ, may mắn mỉm cười, đầu tháng công việc thuận lợi, cuối tháng tiền tài về túi

12 con giáp tử vi 11/08/2021 17:58

Trong tháng 7 âm lịch này tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp may mắn này sẽ có vận mệnh lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Thân tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình. 

Tử vi học có nói, bước vào tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đầu tháng mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Trong số những con giáp, tuổi Tuất là người chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trắc trở, để tìm được cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, bản thân tuổi Tuất là những người chịu thương chịu khó, họ sẽ chấp nhận thất bại, thay vào đó là rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công. 

Tử vi học có nói, từ giữa năm 2021 này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về sau, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Bước vào tháng 7 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, đầu tháng mọi việc đang dần trở nên hanh thông, suôn sẻ, đến cuối tháng tuổi Tuất sẽ được quý nhân chiếu cố. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. Tuổi Mùi tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực thì sẽ không bao giờ thành công được. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình, bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh để tìm lấy cơ hội đổi đời. 

Trước đây khó khăn thế nào không biết nhưng từ tháng 7 âm lịch này trở đi, bản mệnh sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Đầu tháng này, tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren, nhưng đã có hướng giải quyết nhất định. Trong giai đoạn này, mọi vấn đề nan giải của tuổi Mùi được giải quyết ổn thỏa từng bước một, cuối tháng này vận may cũng lội ngược dòng giúp bạn sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Nhìn chung, từ giờ đến cuối năm tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều hỷ sự.  

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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