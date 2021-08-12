Mùa Thu về, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, niềm vui nối tiếp từ giữa tháng 8, muốn tránh tài lộc cũng không được

12 con giáp tử vi 12/08/2021 18:00

Nếu nắm bắt cơ hội 3 con giáp may mắn này sẽ có nhiều bước thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc nối nhau mà đến từ giữa tháng 8.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều may mắn trong tháng 8. Nếu nắm bắt cơ hội, họ sẽ gặt hái được tài lộc, cả công việc và cuộc sống đều suôn sẻ. 

Trước đó, cho dù con giáp tuổi Ngọ lập nghiệp từ sớm, làm việc chăm chỉ nhưng thu nhập lại kém. Từ tháng 8 vận số sẽ đảo chiều, sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi hơn, nhờ đó mà tài lộc cũng không kém. 

Hơn nữa, vận may có thể kéo theo vận đào hoa với con giáp may mắn. Người độc thân có thể gặp được tình yêu của đời mình, thoát kiếp FA, nắm chắc trong tay hạnh phúc. 

Tuy nhiên, muốn "bán hàng" bạn phải tích cực "chào hàng" bằng cách tăng cường gặp gỡ, giao lưu. Nếu không "định mệnh" cuộc đời làm sao tìm thấy bạn. 

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, vào giữa tháng 8, những người tuổi Sửu có cơ hội kiếm được nhiều tiền, có hy vọng thoát khỏi tình cảnh nghèo khó, vất vả trong công việc. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc, tiến đến sự giàu sang, sung túc. 

Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Sửu, vận đào hoa trong hai tháng tới sẽ rực rỡ. Người độc thân có thể gặp được tình yêu như mong đợi. 

Tuy nhiên, bản mệnh lưu ý kiềm chế tính nóng nảy của mình và tránh xa những kẻ xấu kẻo gặp vận rủi. Thời gian này, người tuổi Sửu không mất nhiều thời gian sức lực để phấn đấu nhưng thành quả thu được là rất khả quan. Nhờ đó mà họ cũng tự tin hơn để nỗ lực tiến về phía trước. 

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đến giữa tháng 8 là nhận được niềm vui. Họ vừa mở cửa là đã có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Thời gian này, bản mệnh sẽ thoát khỏi vận đen trong sự nghiệp và rời xa những rắc rối vặt vãnh. 

Vào thời gian thích hợp, những điều may mắn sẽ tụ lại trong nhà bản mệnh, giúp họ chào đón một cuộc sống mới. 

Mặt khác, đối với một số người tuổi Tỵ, trong 6 ngày tới, họ có thể ảnh hưởng bởi sao hung tinh nên gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về xương khớp. Hãy ngủ đủ giấc, làm việc khoa học để sức khỏe và làn da bạn tốt hơn. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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