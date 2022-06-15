Những con giáp tránh đi lại xa trong vòng 2 tháng tới kẻo tiền mất tật mang

Mùi nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian tới đây nhất là 2 tháng tới. Vốn là người ăn nói không khéo léo có phần hấp tấp làm cho bạn hay bị lỡ lời, ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của mình và cũng khiến đối phương cảm thấy mất cảm tình với bạn. Hợp đồng kinh doanh có thể tan trong phút chốc chỉ vì một câu nói của bạn. Cần chỉn chu hơn và học cách giao tiếp lưu loát.

Trong 2 tháng tới con giáp này vướng họa thị phi cũng là từ lời nói mà ra. Tiền bạc tưởng nằm chắc trong tay cuối cùng lại vụt mất, thật sự là điều đáng ngại. Công việc hiện tại cũng bị vướng lỗi, cấp trên thực sự không hài lòng, muốn phạt bạn nhưng không đành. Chỉ là uy tín trong mắt cấp trên đã mất đi nhiều rồi, cố gắng lấy công chuộc tội.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính không ổn, trong thời gian 2 tháng tới, tuổi Tý chú ý việc đi lại của mình. Nếu cấp trên cử đi công tác thì nên tìm cách thoái thác. Thời gian này hãy chú ý ăn uống, ngủ nghỉ nhé, sức khỏe của bạn có dấu hiệu sa sút trầm trọng đó.

Tính tình của bạn có chút bộp chộp, tiền bạc để đâu cũng hay quên vậy nên cần phải chỉn chu, cẩn trọng một chút. Thời gian này không nên đầu tư tiền vào kinh doanh, không thắng mà còn mất của. Cố gắng tạo dựng quan hệ, học hỏi thêm kinh nghiệm để làm ăn tốt hơn nhé.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Sửu trong vòng 2 tháng nữa dễ vướng họa thị phi, tiền bạc hao hụt và tình duyên không như ý. Có kẻ xen vào mối quan hệ gia đình bạn khiến bạn áp lực chồng chất, mệt mỏi vô cùng. Bạn cần phải chấn chỉnh tinh thần, làm việc hăng say hơn nếu không công việc sẽ không được như ý, tiền bạc cũng theo đó mà bay.

Thời gian này kinh doanh thực sự không phù hợp với bạn, thua lỗ liên miên và bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục đầu tư hay không nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.