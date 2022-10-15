Đúng giờ Sửu hôm nay 15/10/2022: THẦN MAY MẮN bám gót, QUÝ NHÂN nâng đỡ, 3 con giáp này sự nghiệp tỏa sáng, công danh thành toại, làm việc gì cũng may mắn đủ đường, chạm đỉnh vinh quang

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Tam Hội nâng đỡ nên có một ngày cực kỳ may mắn. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ tìm ra cách mới mẻ để giải quyết những nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc.

Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ đều rất bình ổn, đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, người yêu lâu thì đây cũng là thời điểm để bàn tính chuyện trăm năm, cho nhau cơ hội để sớm tối chăm sóc cho nhau.

Hơn thế, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của đối phương, ắt hẳn bạn sẽ tiếp thu được những bài học hữu ích.

Phương diện tình cảm trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu khẳng định được vị thế khó có thể thay thế của mình trong tập thể. Nhờ có cách xử trí vấn đề thông minh, bạn có thể đưa cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí bứt phá gặt hái thành công mới.

Người trẻ tuổi đa tài đa nghệ không nên gói gọn bản thân trong một lĩnh vực quen thuộc nào đó. Nếu đã quá chán ngán công việc hiện tại, bạn có thể thử sức mình ở một môi trường nào đó mới mẻ và thách thức hơn.

Tình cảm: Điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Sửu là tình cảm nhờ gặp Chính Quanh. Vợ chồng, đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải.

Hôm nay Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu khẳng định được vị thế khó có thể thay thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp thấy, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vận, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Với người đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo