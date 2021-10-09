Dự đoán tử vi 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch: Đa phần đều may mắn suôn sẻ, 2 con giáp có cát tinh chiếu sáng

12 con giáp tử vi 09/10/2021 06:35

Tử vi 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch: Sức khỏe, tiền tài, vận may sẽ mỉm cười với con giáp nào?

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, tháng 9 âm lịch đường tài vận của tuổi Tý sẽ tốt hơn trong tháng 8 âm, thế nên nếu muốn có được cuộc sống sung túc, giàu có thì tuổi Tý nên chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại đã.

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Tất nhiên, để có nguồn thu nhập cao, tuổi Tý sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả mà bạn thu được cũng rất đáng để nỗ lực.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm lịch đường tài vận của tuổi Tý sẽ tốt hơn trong tháng 8 âm, thế nên nếu muốn có được cuộc sống sung túc, giàu có thì tuổi Tý nên chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại đã.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 9 âm cũng là thời điểm tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, có 1 cuộc sống dư dả, sung túc.

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Tuy nhiên, chính vì kiếm được nhiều tiền nên tuổi Sửu ngày càng tham công tiếc việc, chuyện gì cũng muốn ôm vào người, khiến cho sức khỏe của họ dễ bị suy giảm.

Chính vì thế, tuổi Sửu nên biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, chú ý chế độ dinh dưỡng và nên nhớ, chiếc giường đắt nhất chính là chiếc giường trong bệnh viện.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp trong tháng 9 âm. Chính sự xuất hiện của cát tinh Thiên Đức đã giúp tuổi Dần không có gì phải lo lắng. Sự nghiệp nói chung của họ sẽ có những bước tiến triển vững chắc, ổn định, được quý nhân trợ giúp hết sức. Chính vì thế, tuổi Dần cần biết tận dụng cơ hội này, nỗ lực không ngừng để giành được nhiều thành tựu.

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Tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp trong tháng 9 âm. Chính sự xuất hiện của cát tinh Thiên Đức đã giúp tuổi Dần không có gì phải lo lắng.

Tuổi Mẹo

Cũng giống như tuổi Dần, tháng 9 âm tuổi Mão cũng có 1 cát tinh ở bên cạnh chiếu rọi, giúp bảo vệ cho họ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe, đó là sao Phúc Đức.

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Nhờ sao Phúc Đức, tuổi Mão gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, có một cuộc sống yên ổn, thanh bình mà nhiều người mong đợi.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, tháng 9 âm là 1 tháng ổn định của tuổi Thìn, trong đó mọi mặt về đời sống của họ đều không có nhiều biến động. Những người tuổi Thìn tham vọng có thể sẽ thấy buồn trước nhận xét này, tuy nhiên, với hạn Thái tuế mà tuổi Thìn phải đối mặt trong năm nay thì thực ra, đây là 1 điều tốt chứ không phải xấu với họ.

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Do đó, tuổi Thìn hãy cho mình 1 chút tận hưởng và thư giãn trong tháng này để sẵn sàng cho những thử thách trước mắt.

Tuổi Tỵ

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Tương tự như tuổi Thìn, tuổi Tỵ cũng có 1 tháng 9 tương đối ổn định mà trong đó, những rắc rối, xui xẻo sẽ tránh xa họ, giúp họ có được 1 cuộc sống thoải mái, yên bình, vô tư vô lo. Có thể nhiều người sẽ thấy cuộc sống này hơi nhàm chán, nhưng những người từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn thì sẽ biết trân trọng sự bình yên đó.

Tuổi Ngọ

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Tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 9 âm lịch, nhất là trong sự nghiệp, khi họ dường như được tiếp thêm sức mạnh, tìm được động lực làm việc và phát huy được hết khả năng của mình. Do đó, những thành quả họ nhận được cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

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Tháng 9 âm dường như là khoảng thời gian êm ả của nhiều con giáp, trong đó có tuổi Mùi. Nếu như tháng 8 âm, tuổi Mùi bị hung tinh Tang Môn chiếu rọi, khiến họ dễ ốm đau, gia đình lục đục thì đến tháng 9 âm này, những bóng đen đó đã lùi xa, nhường chỗ cho 1 cuộc sống dễ chịu và thoải mái cho họ.

Tuổi Thân

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Tháng 9 âm này, tuổi Thân nên tập trung vào công việc và nỗ lực hết sức, vì họ sẽ có nhiều ý tưởng mới dẫn đến thành công, giúp họ trở nên khác biệt trong mắt cấp trên của họ, qua đó dần xây dựng những nền móng vững chắc cho sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Dậu

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Nếu như tháng 8 âm, tuổi Dậu có cát tinh Kim Quỹ, 1 sao tốt chủ về phúc khí, tài lộc, tiền bạc và những điều tốt lành trong cuộc sống thì sang tháng 9 âm, đường tài vận của tuổi Dậu sẽ im ắng hơn. Bù lại, họ sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống và chăm lo cho sức khỏe của mình.

Tuổi Tuất

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Trong tháng 9 âm, tuổi Tuất nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Do có hạn Thái tuế, họ sẽ dễ rơi vào tâm trạng không tốt, hay cáu gắt và dễ nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Do đó, tuổi Tuất cần giữ bình tĩnh, duy trì hòa khí trong gia đình cũng như ở nơi làm việc, chờ cho khoảng thời gian khó khăn này trôi qua.

Tuổi Hợi

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Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 9 âm lịch là lúc tài vận của tuổi Hợi có những bước tiến khả quan, giúp thu nhập của họ tăng dần đều. Tuy nhiên, đừng vì kiếm được nhiều tiền mà bỏ qua vấn đề sức khỏe, vì đây cũng là 1 thời điểm mà tuổi Hợi cần phải chú ý, đề phòng việc ốm đau bệnh tật.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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