Đồng hồ điểm 12h trưa nay 16/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải trải đầy nhà, bản mệnh chỉ việc rung đùi đến tiền, đời sau chẳng lo đói khổ

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày cuối tuần thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Sửu không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết.

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày cuối tuần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Thực Thần nâng đỡ, ngày Chủ nhật này những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn làm ăn chân chính thì cứ tự tin ngẩng cao đầu mà làm tốt việc của mình, ai làm gì mặc kệ họ, khi công việc của bạn tốt lên tự khắc lộc lá sẽ đến ầm ầm.

Tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày, có đồng ra đồng vào không lo thiếu thốn. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền nên không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, đầu luôn nghĩ làm sao để có tiền vào túi. Nay cũng có lộc ăn uống, có người mang đồ ăn tới nhà chơi hoặc được biếu tặng.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Dần có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, Chủ nhật ngày 16/10/2022 hôm nay, tuổi Ngọ biết cách để khiến công việc của mình trở nên suôn sẻ và dễ thở hơn bao giờ hết. Con giáp này có trí thông minh tuyệt đỉnh, cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn.

Tuổi Ngọ còn có nguồn tài chính dư dả. Bản mệnh có thể có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư riêng thu về được một khoản khá. Vận may đang tới nhưng vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới lạ, tham khảo thị trường kỹ càng sẽ giúp giảm bớt rủi ro.

Vận trình tình cảm như ý, bạn thật may mắn khi có người bạn đời chung thủy, biết quan tâm chăm sóc. Đôi khi bạn quá vô tâm khiến người thân phiền lòng, nhưng may mắn là họ quá hiểu tính bạn nên có thể thông cảm được.

Tuổi Ngọ còn có nguồn tài chính dư dả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo