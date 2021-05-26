Cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, TIỀN TÀI chất cao như núi

Cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn có được vận trình cực vượng, phúc lộc song hành, tiền tài chất cao như núi.

Tuổi Tý

Trong thời gian cuối tháng 4 âm lịch, những người tuổi Tý được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn. Không những thế nhờ nắm bắt được cơ hội, nên cơ may đổi đời của con giáp may mắn chỉ ở trong tầm tay.

Bản mệnh có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, trong thời gian này, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước, tiền sẽ chảy vào túi bạn ào ạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, có rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tỵ thăng chức, tăng lương.

Trong tháng 4 âm lịch, bản mệnh được Thần Tài chiếu rọi. Tài chính của bạn vững chắc, tiền chảy vào đều đặn, mọi sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, Tỵ còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tháng 4 âm lịch, Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp.

Mặc dù trước đó, người tuổi Rồng có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Từ thời điểm này trở đi mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, bản mệnh có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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