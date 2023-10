Tử vi thứ Năm ngày 27/5/2021 của 12 con giáp: Tý có người mang của đến nhà, Tỵ có Cát thần phù trợ, Mùi cẩn trọng có người lừa gạt

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, thứ Năm có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Dần. Quý nhân Tam Hội dành cho con giáp này những mối nhân duyên bất ngờ, người độc thân nhân cơ hội này có thể để cải thiện vận trình tình cảm của mình.

Với những người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong những lúc đào hoa quá vượng kẻo vướng phải đào hoa xấu. Nhân duyên vượng giúp bạn được nhiều người quý mến, tuy nhiên cần vạch rõ ranh giới cho mình trong các mối quan hệ, tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày thứ Năm, người tuổi Mão có thể gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên. Đang yên đang lành thì mâu thuẫn bùng nổ, bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào chẳng hay.

Ngày này Mộc – Thổ xung khắc, người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Đặt ra quá nhiều yêu cầu dành cho người bạn đời trong tương lai có lẽ cũng là rào cản khá lớn để bạn tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Hãy thử hạ thấp tiêu chuẩn để không bỏ lỡ mối duyên đẹp bạn nhé.

Tuổi Thìn

Ngày 27/5/2021, vận trình của người tuổi Thìn có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Tâm lý bất an khiến bản mệnh bồn chồn không yên. Do đó, công việc dễ bị ảnh hưởng, tiền tài cũng vì thế mà thâm hụt.

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được khả quan khi ông tơ bà nguyệt cắt mất sợi dây lương duyên giữa bạn và nửa kia, khiến cho mối quan hệ phải chấm dứt một cách tiếc nuối.

Tuổi Tỵ

Thứ 5 này, người tuổi Tỵ có sự giúp sức của Thiên Ấn nên công việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Có cát thần này ở bên hỗ trợ, dù công việc nảy sinh những khó khăn, trở ngại nhất định nhưng nó không phải là rào cản bạn tiến tới thành công mà ngược lại còn thúc đẩy bạn có nhiều đột phá hơn.

Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của những chú Rắn cũng khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ nếu còn độc thân có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Sự hài hòa trong các mối quan hệ giúp con giáp này vượng vận đào hoa, được nhiều người đem lòng thương mến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn nhiều lần so với bình thường. Chỉ cần bạn làm tốt việc của mình là sẽ được cấp trên công nhận năng lực mà thôi. Bạn hãy cứ tự tin làm những điều mình muốn, đừng e ngại điều gì.

Hỏa dưỡng Thổ cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí. Tình yêu thắp sáng trái tim và khiến cho những chú Ngựa có thêm niềm tin, động lực vào tương lai tươi sáng phía trước.

Tuổi Mùi

Trong ngày này, người tuổi Mùi có điềm báo dễ bị lừa gạt tiền bạc. Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Con giáp này điêu đứng khi tài chính hao hụt, thậm chí có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặc dù bản mệnh đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn.

Thổ khí vượng cho thấy bản mệnh khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bản mệnh sẽ ảnh hưởng xấu tới những mối quan hệ xung quanh, nhất là những người thân của bạn.

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân trong hôm nay vô cùng thuận lợi nhờ được Tam Hợp che chở, kéo theo tài lộc dồi dào. Có quý nhân hào phóng trợ lực nên bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi dịp tốt là bắt tay vào hành động. Sự nghiệp đáng mong chờ, công việc có những bước tiến mới, mạnh mẽ và khởi sắc hơn hẳn giai đoạn trước.

Ngày này đường tình duyên của những chú Khỉ đang cực kì hanh thông, rộng mở. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ gặp cục diện Lục Hợp, người tuổi Dậu có thể vượt được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính sức mình. Nhờ có kế hoạch làm việc hợp lý, bản mệnh cảm thấy công việc của mình hôm nay tiến triển thuận lợi hơn bình thường rất nhiều. Đường công danh có điềm báo khởi sắc, nhiều thành công đang chờ đón.

Cát thần này cũng giúp bạn nhận được sự sẻ chia và thấu hiểu của những người thân thiết. Với con giáp này, đây cũng là một nguồn động lực lớn lao giúp bạn vượt qua khó khăn, vất vả. Bạn luôn nhắc nhở mình phải chăm chỉ để mang tới thật nhiều những điều tốt đẹp cho các thành viên trong gia đình.

Tuổi Tuất

Trong ngày thứ Năm, tâm trạng của con giáp này cũng trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Nếu gặp khó khăn, trắc trở trong công việc, bạn dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể.

Tỷ Kiên còn thấy hôm nay hoàn toàn không thích hợp cho những giao dịch về tài chính, mạo hiểm về tiền bạc, đầu tư mà người tuổi Tuất không thể lường hết được những rắc rối mà mình có thể đụng phải. Tốt nhất là dành thời gian giải quyết các công việc còn dang dở hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc.

Tuổi Hợi

27/5/2021, người tuổi Hợi đón ngày mới may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Thổ - Thủy xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh không được như ý khi mà đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi. Mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, ai cũng có cho rằng mình có lý, chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.