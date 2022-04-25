Cuối tháng 3 âm có 3 con giáp cần cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân, cẩn thận tiền bạc

Do có hung tinh chiếu mệnh nên Sửu gặp không ít xui xẻo cuối tháng 3 âm. Con giáp này có nguy cơ hao hụt tài chính khá cao.

Trong công việc Sửu gặp nhiều khó khăn, không thể phát huy điểm mạnh của mình. Thậm chí còn bị tiểu nhân gây khó dễ. Một số người do không hoàn thành tiến độ công việc nên bị cấp trên khiển trách, thất vọng. Tốt nhất là Sửu nên kiên trì hơn thì mới sớm vượt qua thách thức.

Trong chuyện làm ăn, sự chủ quan có thể khiến Sửu tính toán sai sót dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Có một số hạng mục đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tháng 3 âm - .Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tháng 3 âm. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Tý ở thời điểm này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, bạn có thể phải trả giá bằng những đồng tiền mình vất vả kiếm được. Hậu quả để lại có thể ảnh hưởng lâu dài, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân.

Lúc này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cần khéo léo và kín kẽ hơn trong giao tiếp để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn. - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, so với tuổi Tý và tuổi Sửu, tuổi Mão sẽ có 1 năm bình ổn hơn, không gặp quá nhiều khó khăn nhưng cũng không có được nhiều cơ hội rực rỡ. Đối với họ, năm Nhâm Dần 2022 sẽ là 1 năm bình hòa, an yên, 1 số giai đoạn có sự hỗ trợ của cát tinh nên ít nhiều đạt được thành tựu và sự thăng tiến nhất định.

Về những mặt khác, không giống như tuổi Tý, tuổi Mão nhận được sự hỗ trợ của quý nhân nên lúc gặp khó khăn sẽ có người tương trợ, không phải lo một mình gánh vác mọi việc. Đặc biệt, năm nay được cho là năm tốt lành để tuổi Mão thực hiện 3 việc quan trọng của đời người, đó là kết hôn, sinh con và mua (cất) nhà để ổn định cuộc sống. Đặc biệt, cuối tháng 3 âm là thời điểm thích hợp để kết hôn nên những người tuổi Mão độc thân và đã tìm được ý trung nhân cũng cần chú ý.

Tuy nhiên, trong các mối quan hệ cá nhân, tuổi Mão dễ gặp xung đột, mâu thuẫn, nhất là xung đột với đồng nghiệp, thậm chí bị đặt điều, nói xấu và ảnh hưởng đến chuyện công việc, gây ra áp lực về tinh thần cho bản mệnh này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.