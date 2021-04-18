Chỉ mặt 3 tuổi MAY MẮN nhất tuần (19/4 - 25/4): Bất ngờ được cấp trên khen ngợi, trúng hợp đồng tiền TỶ, phú quý ùa về

12 con giáp tử vi 18/04/2021 18:02

Theo tử vi tuần mới (19/4 - 25/4) của 12 con giáp, 3 tuổi này may mắn được cấp trên bắt đầu để mắt, trao cơ hội lớn làm việc, vì thế mà có cơ may đổi đời, giàu sang sắp tới.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng thăng tiến nhiều hơn trước. Dù cho đến hiện tại, con giáp này vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn phía trước nhưng bằng năng lực và bản lĩnh của mình, người cầm tinh con Mèo vẫn có thể vượt qua và thực hiện mục tiêu của mình. Hơn thế nữa, có quý nhân nâng đỡ nên Mão như được chắp thêm đôi cánh.

Vận trình tài lộc tăng tiến trông thấy, con giáp dễ dàng làm ăn phát đạt, tiền đổ vào túi nhiều như nước. Tử vi nhắc nhở bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý. Tốt hơn hết là nên chia tiền làm nhiều khoản nhỏ cho những mục đích khác nhau để không phải lo lắng việc này chồng chéo việc kia.

tu vi tuan moi
Tử vi nhắc nhở bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngựa trong tuần mới dễ vướng vào chuyện thị phi. Đôi khi con giáp này quá thẳng thắn, bộc trực trong công việc, lại cộng thêm việc gần đây các dự án của bạn đang được cấp trên khen ngợi nên khiến nhiều kẻ lắm lời dòm ngó kiếm chuyện. 

Về phương diện tài lộc, người tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực trong tài vận. Bản mệnh dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, chứng minh năng lực trong mắt cấp trên và đồng nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên, ổn định hơn giúp con giáp này có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải lo lắng quá nhiều. Với người làm ăn kinh doanh, mua bán, tuần tới là thời điểm vàng để quyết định các dự án lớn vì cơ may có hợp đồng tiền tỷ ập xuống đầu. 

tu vi tuan moi 2
Ngọ có những chuyển biến tích cực trong tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nêu, tuần mới này, các Dậu sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có cơ hội kiếm tiền và cải thiện thu nhập của mình, vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong các ngày thứ Tư, thứ Sáu. Với nguồn thu nhập ổn định, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Về phương diện tình cảm có những bước chuyển biến tích cực, bản mệnh và người ấy ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này tính tới chuyện xây dựng và ổn định gia đình riêng của chính bản thân mình.

tu vi tuan moi 3
Dậu sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Chia buồn với 3 con giáp XUI XẺO nhất tuần (19/4 - 25/4): Hung tinh bủa vây, chật vật xoay sở mãi không ra tiền

Chia buồn với 3 con giáp XUI XẺO nhất tuần (19/4 - 25/4): Hung tinh bủa vây, chật vật xoay sở mãi không ra tiền

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, đây là 3 con giáp may xui xẻo nhất tuần (19/4 - 25/4). Hãy cùng xem trước vận mệnh để chuẩn bị tinh thần cho mọi việc được suôn sẻ hơn nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 25 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 31 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ