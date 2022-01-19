Cảnh báo: 4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2022 sẽ phải đương đầu với những điều xui xẻo, tiền bạc 'không cánh mà bay'

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác. Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Người tuổi Dần luôn muốn mình là người nắm thế chủ động trong các mối quan hệ, vì thế nhiều khi khiến vị thế của hai người trở nên mất cân bằng, nửa kia của bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Bạn và người ấy sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại khiến bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi.

Tài lộc

Con giáp này luôn cố gắng làm việc để có một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, do sự nghiệp không có những bước tiến đáng kể nên tiền bạc khó có thể gia tăng mạnh.



Người làm ăn cũng thường xuyên gặp phải khó khăn, trở ngại do đối thủ hoặc khách hàng mang tới, chuyện mở rộng quy mô cũng vướng phải nhiều khó khăn.

Tuổi Tỵ: Hình Thái Tuế

Sự nghiệp

Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng, việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua.



Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, chú ý hơn khi làm việc để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.

Trong giao tiếp, bản mệnh cần chú ý cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Khi nhận được lời góp ý, thậm chí là phê bình của cấp trên, đồng nghiệp, bạn cần phải nghiêm túc lắng nghe để có được cái nhìn đúng về vấn đề.

Tình cảm

Tuy bạn là người rất chân thành, song do tính cách lạnh lùng, nhiều khi cô độc, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nên mọi chuyện khó có thể thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì không hiểu ý nhau.

Những ý kiến khác biệt cũng khiến việc trao đổi gặp phải khó khăn, thậm chí là mỗi người một ý, mỗi người làm việc của mình mà không quan tâm đến đối phương, khiến quan hệ dần trở nên xa cách.

Tài lộc

Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ của mình để có thể giữ vững thành tích đã đạt được từ trước đó, nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có thể chạm tay tới cơ hội thưởng nóng, tăng lương.



Với người làm ăn, kinh doanh thì bạn cần đặc biệt chú ý khi đưa ra những quyết định đầu tư. Nếu sơ suất, tin người quá đáng, bạn rất dễ rơi vào cảnh phá tài hoặc bị lừa gạt, lợi dụng, khiến tiền bạc thất thoát khó có thể kiểm soát được.

Tuổi Thân: Xung Thái Tuế

Sự nghiệp

Bản mệnh thường xuyên vướng phải những chuyện rắc rối, phức tạp do đồng nghiệp mang lại. Dù có cố gắng là người đứng ngoài trong mọi việc nhưng kẻ tiểu nhân sẽ khó lòng bỏ qua cho bạn.



Vì thế, hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc, đừng chủ quan, lơ là trong cả những việc quen thuộc, khiến kẻ xấu bụng nhân cơ hội gây rắc rối.



Trong những công việc quan trọng, bản tính nóng vội khiến bạn thường nhanh chóng đưa ra quyết định mà không chú ý trao đổi, thảo luận với mọi người xung quanh, từ đó gây ra việc tập thể chia rẽ, mỗi người một ý, khó có thể hoàn thành công việc được đúng tiến độ.

Tình cảm

Người độc thân cả thèm chóng chán nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng lại không duy trì được cảm xúc lâu, vì thế mà bạn thường “lắm mối tối nằm không”, luôn có cảm giác không ai hiểu được mình, không tìm được người phù hợp.

Với người đã lập gia đình, nhiều mối quan hệ đan xen khiến vợ chồng nhiều khi bất ổn. Hai người dễ cảm thấy nghi kị nhau hoặc cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt, muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài.

Tài lộc

Con giáp này khó mà có một năm dư dả. Người làm ăn chớ nên nóng nảy, vội vã tin theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Đó có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng ra để bạn hao tiền tốn của.



Bạn muốn làm giàu thì cần cố gắng dựa trên sức của chính mình, chớ nên nghĩ tới chuyện không làm mà cũng muốn được hưởng thụ.



Trong chuyện chi tiêu, bạn cần hạn chế những ham muốn không thiết thực của mình, tránh dồn tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết.

Tuổi Hợi: Phá Thái Tuế

Sự nghiệp

Vì bản thân con giáp này đã không phải là người quá coi trọng chức quyền nên thường tạo cho người khác cảm giác lười biếng, ỷ lại.



Dù bản mệnh có đầu óc thông minh, linh hoạt nhưng lại ngại bắt tay vào công việc nên về cơ bản, bạn vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí để một vài người tìm được cơ hội vượt qua mình.



Ngoài ra, sự lơ là, chủ quan cũng khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có, khiến bạn phải nhận lời phê bình của lãnh đạo và sự chỉ trích của đồng nghiệp.

Tình cảm

Vợ chồng người tuổi Hợi thường xuyên gặp những xung đột trong quan điểm, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Có lẽ hai người cần bình tĩnh ngồi lại để thảo luận vấn đề với nhau, tránh cường điệu quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lâm vào bế tắc.

Tài lộc

Người tuổi Hợi thường thiếu quyết tâm làm việc, được đến đâu hay đến đó nên khó có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Lại thêm tác động không mong muốn của cục diện Phá Thái Tuế, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng gặp trở ngại.



Tình hình cạnh tranh khốc liệt khiến người làm ăn phải vô cùng vất vả mới có thể điều khiển mọi việc đi theo đúng quỹ đạo.



Khoản thu của bạn không nhiều nên cần “tích tiểu thành đại”, không nên thấy những mối làm ăn nhỏ mà coi thường, bỏ qua, mối làm ăn lớn, cần sự mạo hiểm thì lại sợ hãi, tự ti.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet