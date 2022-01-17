3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày 17/1 đến 23/1/2022, thời điểm vàng để làm giàu và có 1 khoản tiền lớn nhờ vào đầu tư kinh doanh

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bạn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp, trong khi đó người làm ăn nắm bắt được xu thế của thị trường, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Tuần này là một tuần may mắn của người tuổi Thìn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Trong công việc, do có nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Dần phải thực sự cố gắng mới gặt hái được thành công. Trên phương diện sự nghiệp, bạn liên tiếp phải đấu tranh với những người có quan điểm trái ngược, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính ban đầu.

Con giáp may mắn tuần này thấy đấy, chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì thành công vốn không xa tầm với. Chuyện tình cảm khởi sắc chủ yếu vào thời điểm đầu tuần. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên thêm hiểu rõ về nhau.

Tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ đúng định hướng, phân biệt đúng sai rõ ràng thì đâu khắc có đó, thậm chí bạn còn khẳng định được khả năng của mình. Trên phương diện tài lộc, người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh đều có thể thu được một khoản hời lời nhờ những quyết định chính xác từ trước đó của mình.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, như vậy thì mối quan hệ đôi bên mới vững bền.

Với những người đã lập gia đình, bạn và người ấy dần dần hóa giải được những khúc mắc có từ trước đó. Hai người đều có thái độ tích cực khi trò chuyện với đối phương, thậm chí sẵn sàng nhường nhịn nửa kia để mọi chuyện có thể nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể ôm nhiều hi vọng khi bắt đầu tuần mới này. Do có Chính Ấn và Thiên Ấn phù trợ nên dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Phương diện tài lộc càng về cuối tuần lại càng hanh thông hơn, bạn chắc chắn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Trên phương diện tình duyên, Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng dần mở lòng mình hơn.

Với những người đã lập gia đình, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương người ấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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