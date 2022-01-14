Cảnh báo 3 con giáp bị Thần Tài quay lưng năm 2022, cuộc sống luôn gặp điều khó khăn trắc trở

12 con giáp tử vi 14/01/2022 10:00

Tử vi năm 2022 cho biết 3 con giáp này sẽ gặp họa tam tai, nên cẩn thận trước sự quấy phá của tiểu nhân, chuyện tình cảm cũng dễ bị đổ vỡ.

Tuổi Tỵ

Thầy tử vi cho biết với những con giáp tuổi Tỵ trong năm Nhâm Dần là gặp lục phá nên bản mệnh rất dễ thay đổi nơi ăn chốn ở cũng như chuyện tình cảm gia đình không được tốt, dễ có chia ly đổ vỡ. Trong công việc làm ăn của tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc dần ổn hơn.

Lời khuyên cho người tuổi Tỵ là trong năm nay không nên hùn vốn làm ăn với người khác kẻo khó thu hồi. Chuyện tình cảm gặp nhiều xích mích, không nên chuyện bé xé to kẻo đổ vỡ, ly tán. Trong gia đình dễ có chuyện buồn đưa tới, nên thận trọng.

Về mặt sức khỏe tuổi Tỵ bản mệnh xuất hành phải đi xa, cần chú ý tai nạn xe cộ, dao kéo cẩn thận và đặc biệt phải chú trọng các bệnh có liên quan tới phần đầu. 

Tuổi Thân

Cảnh báo 3 con giáp bị Thần Tài quay lưng năm 2022, cuộc sống luôn gặp điều khó khăn trắc trở - Ảnh 1
Cuộc sống của tuổi Thân năm 2022 không được như ý (Ảnh minh họa: internet)

Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo năm 2022 sẽ không mấy suôn sẻ. Trong năm mới, con giáp này sẽ phải mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về được kết quả như mong đợi.

Người làm công ăn lượng nhận thấy công việc hiện tại nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại hay gặp phải tiểu nhân gây sự nên dù thành tích tốt nhưng vẫn khó thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh cũng không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định trong chuyện đầu tư buôn bán. Do bị tiểu nhân phá hoại nên công việc khó tiến triển, chuyện làm ăn hợp tác không thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, tuổi Thân cần thận trọng, không nên tin người quá dễ dàng. Nếu đang có ý định khởi nghiệp, bản mệnh cần hết sức chú ý hành động, tránh bốc đồng, mù quáng.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão thông minh hoạt bát nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Nhưng trong thời gian hai tuần sắp tới những người Tuổi Mão cần hết sức thận trọng lời ăn tiếng nói của mình để không gây họa thị phi, làm ảnh hưởng tới công việc của bạn.

Tử vi chỉ rõ trong năm 2022 người tuổi Mão không nên tham gia những đám đông bởi ở đó thường có những thông tin thất thiệt nhưng lại có tầm sát thương cao. Những câu chuyện tam sao thất bản nên người Mão không nên tham gia kẻo vướng thị phi gây mệt mỏi.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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