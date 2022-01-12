4 con giáp ‘CÁ CHÉP HÓA RỒNG’ giàu sang vô đối trong nửa đầu năm 2022, tài lộc đầy nhà

12 con giáp tử vi 12/01/2022 09:49

Theo tử vi năm mới, những người thuộc 4 con giáp này sẽ đón chào năm mới 2022 đầy may mắn, hứa hẹn một năm bùng nổ tài lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ. Họ là những người không quá quan tâm đến ý kiến của mọi người xung quanh. Họ giỏi nắm bắt chi tiết nhưng không quá cứng nhắc mà vẫn luôn tìm được sự hài hoà với tổng thể. Bởi vậy, người tuổi này có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, điều vốn không hề dễ dàng với nhiều người khác. 

Trong nửa đầu năm 2022, vận trình nói chung và sự nghiệp nói riêng của người tuổi Dậu sẽ có sự khởi sắc. Bản thân con giáp này vốn có khả năng nhìn xa trông rộng nên không khó để làm giàu, thăng quan tiến chức, đạt được bước tiến lớn. Cộng thêm với sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Dậu nấu bắt được đúng thời cơ sẽ phất lên một cách nhanh chóng. 

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, lương thiện và rất hay giúp đỡ người khác. Dẫu không giàu có, cũng không được bất cứ ai nâng đỡ nhưng sự sẻ chia, thương người nơi Sửu giúp họ có đủ bao dung, bác ái để làm điều thiện. Nhờ thế, con giáp này tích được rất nhiều công đức, được bề trên chiếu cố.

4 con giáp ‘CÁ CHÉP HÓA RỒNG’ giàu sang vô đối trong nửa đầu năm 2022, tài lộc đầy nhà - Ảnh 1
Sửu gặp nhiều may mắn nửa đầu năm 2022 (Ảnh minh họa: Internet)

Nửa đầu năm 2022 dự đoán, vận số của Sửu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Sửu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời họ tới tấp. Từ đây, Sửu sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Tuổi Ngọ

Nửa đầu năm 2022 là năm may mắn của người tuổi Ngựa, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn.

Những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không bao giờ ngại vất vả. Họ là những người luôn toát ra khí chất rất đặc biệt, không thể lẫn với người khác. Họ hòa đồng, thân thiện và có nhiều bạn bè tốt. Nhìn chung, vận trình của họ sẽ ngày càng rộng mở, cuộc đời dễ được quý nhân giúp sức.

Nửa đầu năm 2022 sẽ mở ra những bước đột phá đáng kể với người tuổi Mùi. Năm vừa qua con giáp này đã chịu nhiều tổn thất về kinh tế nhưng mọi thứ sẽ thay đổi vào năm 2022. Những chú Dê hãy nắm bắt vận may của mình ngay từ đầu năm. Nhìn chung, đây hứa hẹn sẽ là một năm thăng hoa, cuộc sống viên mãn, sung túc với người tuổi Mùi.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giữa tháng 1/2022, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh đổi vận bất ngờ, phát tài cực to

Từ giữa tháng 1/2022, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh đổi vận bất ngờ, phát tài cực to

Xin chúc mừng những con giáp sau đây, bắt đầu từ giữa tháng 1/2022 tài lộc vô cùng hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp con giáp may mắn đầu năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 17 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 47 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy