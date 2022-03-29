Bước sang tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp được Phúc Tinh chiếu mệnh, tiền vào như nước, thăng tiến dễ dàng

Vận thế của họ thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Khi bước vào tháng 3 Âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng này, con giáp tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Hợi có tính cách hiền hòa, trầm lặng, tấm lòng thiện lương. Trong công việc, họ không nề hà khó khăn, vất vả, luôn dốc lòng, dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì họ có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Với những người làm kinh doanh, trong tháng này họ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu cũng tăng lên trông thấy. Dù có thế nào, người tuổi Hợi hãy nhớ rằng luôn luôn giữ thái độ lạc quan và tích cực trong cuộc sống sẽ giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách khôn ngoan, biết mưu lược, tính toán thiệt hơn. Con giáp này giỏi trong chuyện đối nhân xử thế, được mọi người yêu mến.

Bước sang tháng 3 âm lịch, tuổi Tỵ được cát tinh phù hộ nên tài lộc vượng phát. Dù gặp phải khó khăn, tuổi Tỵ cũng không nản chí mà lùi bước, tiếp tục phấn đầu vì tương lai.

Những người đang làm ăn buôn bán sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có được không ít cơ hội đầu tư sinh lời. Người làm ăn kinh doanh có khả năng ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thành tựu đáng kể trong công việc.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão có tầm nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra. Con giáp này có một nhược điểm là chưa đủ quyết đoán nên dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu khắc phục được điểm yếu này, tuổi Mão sẽ phất lên trông thấy.

Trong tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Mão sẽ được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi nên vận trình khởi sắc, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, Mão còn được quý nhân trợ giúp nên cơ hội kiếm tiền cũng tăng lên, tài chính ngày một vững chắc hơn. Việc tuổi Mão cần làm là phải bình tĩnh để đối mặt với những tình huống xảy ra bất ngờ và đưa ra phương án xử lý hợp tình hợp lý, không tự gây ra thiệt hại cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!