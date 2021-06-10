Bước sang ngày Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ưu ái, tài lộc chảy về túi như 'thác đổ'

12 con giáp tử vi 10/06/2021 18:05

Bước sang ngày Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng để ý, ban phước lành nên tài lộc đổ về túi như thác đổ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường biết cách tiết kiệm, lo cho tương lai. Họ luôn làm việc chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính tốt nên rất hiếm khi rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Thời điểm Tết Đoan Ngọ chính là lúc vận mệnh của những người tuổi Tý thay đổi. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ thuận lợi vô cùng. Sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ có những bước tiến triển tích cực, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nhờ được Ngọc Hoàng dìu dắt, nâng đỡ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là con giáp được xếp hàng tốt nhất về tài lộc và may mắn trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Đây là thời điểm bản mệnh cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, phát ngôn thiếu cẩn trọng và tập trung hết sức vào công việc để tránh những phiền toái không đáng có. Nếu biết tận dụng cơ hội và gặp được quý nhân phù trợ, tuổi Hợi có thể chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà đổ dồn vào túi như nước chảy.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đa số là những người hiền lành, kiệm lời, cẩn trọng trong ăn nói. Họ cũng rất thông minh, kiên nhẫn, sống kiên cường, mạnh mẽ, luôn hướng về tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp, may mắn sẽ theo chân tuổi Mão trong suốt ngày Tết Đoan Ngọ và cả sau đó nữa. Không những thế, nhờ được Trời cao che chở nên sự nghiệp, tình cảm của họ đều thuận lợi, suôn sẻ. Trong công việc, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phù trợ, mang đến 1 cuộc sống dư dả, sung túc, không phải lo lắng nhiều.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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