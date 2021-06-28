Bảng vàng 15 ngày tới gọi tên 3 con giáp, công danh sáng chói, tiền tài giắt đầy túi, người người nể phục

12 con giáp tử vi 28/06/2021 18:06

Bảng vàng 15 ngày tới gọi tên 3 con giáp may mắn, công danh sáng chói, tiền tài giắt đầy túi, người người nể phục.

Tuổi Sửu

15 ngày tới, vận may liên tiếp đến với tuổi Sửu. Cát tinh chiếu mệnh giúp bản mệnh tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả cao trong công việc cũng như có nhiều ý tưởng sáng tạo

Con giáp thể hiện được khả năng vượt trội của mình nên cơ hội làm thêm thi nhau tìm đến. Nhờ vậy, tiền liên tục đổ về tài khoản. Ngoài nỗ lực, tài vận cũng bất ngờ đổ xuống với bản mệnh dưới dạng may rủi, có thể là giải thưởng bất ngờ do bốc thăm, hoặc trúng xổ sổ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có năng lực và luôn cố gắng không ngừng. Vì vậy khi cơ hội hay thách thức tìm đến cũng đều là dịp giúp con giáp chứng tỏ được thực lực của mình.

Trong 15 ngày tới, cả khi khó khăn ập đến, bản mệnh cũng đừng phiền lòng, đây chính là dịp lửa thử vàng. Con giáp hãy kiên cường thể hiện hết tài năng và ý chí của mình. Cấp trên sẽ nhận ra đâu là người kế nhiệm xứng đáng. Tuổi Dần sẽ đứng trên đỉnh cao công danh, từ đây vàng bạc sẽ tự tìm đến với những chú Hổ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận may tiền bạc của tuổi Tỵ sẽ đến từ các mối quan hệ xung quanh. Vì vậy, con giáp hãy tích cực giao lưu, học hỏi cũng như giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè.

Trong 15 ngày tới, tại các cuộc bầu chọn ở công ty, nhờ năng lực cũng như thái độ tích cực, bản mệnh sẽ được mọi người ủng hộ, nhận được nhiều khoản tiền thưởng cũng như cơ hội thăng chức. Ngoài ra, đồng nghiệp, khách hàng cũng tin tưởng giới thiệu các mối công việc bên ngoài cho con giáp, nhờ vậy con giáp may mắn sẽ kiếm bộn tiền trong thời gian này.

 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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