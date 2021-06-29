77 ngày tới, thời thế thay đổi, 3 con giáp kinh doanh 1 vốn 4 lời, tiền kiếm được không đếm xuể

12 con giáp tử vi 29/06/2021 18:00

77 ngày tới, thời thế thay đổi, 3 con giáp may mắn kinh doanh 1 vốn 4 lời, tiền kiếm được không đếm xuể.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần là những người có nhiều tham vọng. Tuổi Dần giao tiếp tốt lại biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn, con giáp may mắn thường được quý nhân giúp đỡ nên mau chóng tai qua nạn khỏi.

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì 77 ngày này tài vận của bản mệnh sẽ rất dồi dào. Tài năng thiên bẩm công với cái tâm trong nghề, thêm vào chọn đúng mặt hàng giúp Dần nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng. Chính vì vậy mà doanh thu tăng lên chóng mặt. Trong thời gian này, bản mệnh có thể xem xét đến chuyện hợp tác làm ăn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu vốn dĩ là những người siêng năng và tận tâm trong công việc. Bên cạnh đó họ cũng rất cẩn trọng, tỉ mỉ nên hiếm khi mắc sai sót. Tuổi Sửu nếu làm kinh doanh cũng được nhiều khách hàng ủng hộ và nhiều người muốn hợp tác làm ăn cùng. 

77 ngày tới chính là thời điểm mà bản mệnh thu được nguồn lợi lớn từ công việc kinh doanh của mình. Nhờ tài ăn nói, thuyết phục mà họ có được nhiều hợp đồng, bán được đơn hàng với giá hời. Khoản lợi nhuận mà Sửu thu về là không hề nhỏ. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là những người có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong cả cuộc sống lẫn công việc. Dù xuất phát điểm thấp và không được hậu thuẫn nhưng sự nghiệp của Dậu vẫn không hề thua kém bất cứ ai. 

77 ngày tới chính là thời điểm mà công việc kinh doanh của Dậu phát đạt thấy rõ. Bản mệnh nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh hái ra lộc, bỏ ra 1 nhưng thu về 4. Nhờ đó mà sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ lên như diều gặp gió.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tháng 7/2021, số mệnh lên hương, 3 con giáp tài vận dư dả, một bước giàu sang, cuộc sống viên mãn

Đầu tháng 7/2021, số mệnh lên hương, 3 con giáp tài vận dư dả, một bước giàu sang, cuộc sống viên mãn

Đầu tháng 7/2021, số mệnh lên hương, 3 con giáp may mắn tài vận dư dả, một bước giàu sang, cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề