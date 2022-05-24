6 tháng cuối năm 2022 vận trình lao dốc: 3 con giáp gặp nhiều khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp, làm việc gì cũng khó thành công

Vì sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn nên Mão cần bình tĩnh trước mọi biến cố, tránh cư xử nông nổi. Có vậy mới hạn chế được những tác động không mong muốn.

Tuy nhiên, người tuổi này có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc nên dễ có quý nhân phù trợ. Nếu Mão cố gắng hết mình, không bỏ cuộc thì sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Mão nên chú ý các đối tượng tiếp cận mình bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân tìm cách ném đá giấu tay. Kẻ tiểu nhân có thể nhân lúc Mão lơ là mà có hành động cướp công hoặc hạ thấp uy tín của con giáp này.

Tuổi Ngọ

Nửa cuối năm, Ngọ nên cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã được vạch sẵn. Thay đổi góc nhìn một chút Ngọ có thể sẽ thấy mọi việc chẳng hề khó khăn, bế tắc như lúc đầu.

Nửa cuối năm, Ngọ nên cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, sẽ thấy mọi việc chẳng hề khó khăn, bế tắc. - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Ngọ cũng nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ với đồng nghiệp. Khi xảy ra mâu thuẫn, hai bên nên kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ khiến mọi chuyện ngày càng khó giải quyết hơn.

Nếu cảm thấy lo âu, mất phương hướng, Ngọ nên tâm sự với người mà mình thực sự tin tưởng. Cách này có thể giúp bản mệnh tĩnh tâm trở lại.

Tuổi Hợi

Trong 6 tháng cuối năm người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà suy nghĩ bi quan. Khó khăn là một phần của cuộc sống và hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân mình.

6 tháng cuối năm người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, khó thăng chức, tăng lương. - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nên tránh tâm lý chán nản, muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong mỗi khi gặp phải khó khăn. Cách làm việc này sẽ khiến Hợi khó thăng chức, tăng lương, thậm chí còn có thể bị đánh giá thấp, khiến lãnh đạo không hài lòng.

Ngoài ra, Hợi nên chú ý đề phòng tiểu nhân ganh ghét ở nơi làm việc. Đừng vội vàng tin người hoặc nghe lời xui khiến của kẻ khác.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.