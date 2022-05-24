Vợ chồng thuộc 1 trong 3 con giáp này vừa giàu vừa may mắn đủ đường, con cái giỏi giang, tiền vàng chật két, lộc lá đầy nhà

12 con giáp tử vi 24/05/2022 09:30

Gia đình có vợ hoặc chồng thuộc 1 trong số những con giáp dưới đây sẽ có hôn nhân viên mãn, giàu có sung túc.

Cặp đôi có bạn đời là con giáp tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột rất thông minh. Sau khi thành vợ thành chồng thì tình cảm giữa hai vợ chồng sang một trang mới.

Con giáp tuổi Tý rất chu đáo nhưng sau khi kết hôn họ sống lý trí mà không cư xử thiên về tình cảm nữa. Tuy hiên, không vì thế mà họ xem nhẹ bạn đời. Con giáp này luôn duy trì trách nhiệm, cư xử tôn trọng với (vợ) chồng.

Con giap may man 1
Tương lai, hai vợ chồng tuổi Tý ngày càng giàu có, phúc lộc dư dả, đông con nhiều cháu. - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong sự nghiệp, con giáp tuổi Tý càng ngày càng thành đạt. Dù bận rộn họ vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm, dù là chuyện công việc, gia đình hay tình cảm.

Nửa kia của con giáp tuổi Tý cũng không hề tụt hậu, cùng nhau tiến bộ, thành công. Tương lai, hai vợ chồng ngày càng giàu có, phúc lộc dư dả, đông con nhiều cháu.

Cặp đôi có bạn đời là con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cực kỳ thông minh và năng động. Khả năng hoạt động tích cực của họ thể hiện ở mọi khía cạnh.

Con giáp này có khả năng đóng góp nhiều cho xã hội, đồng thời cũng là những ông chủ trả lương hậu hĩnh. Họ có thể nắm bắt tốt các công việc kinh doanh, tiền đẻ ra tiền liên tục.

Con giap may man 2
Sống với con giáp tuổi Tỵ, bạn sẽ ít gặp cãi vã, hạnh phúc ngày càng ngọt ngào, hôn nhân bền lâu. - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có chồng (vợ) là con giáp tuổi tuổi Tỵ thì hãy đảm đương công việc gia đình để họ yên tâm công tác, phát triển sự nghiệp nhiều hơn.

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tình yêu mà con giáp tuổi Tỵ dành cho mình, cũng như những điều mà họ trả giá cho gia đình. Con giáp này chính là đối tượng đáng để giao phó cuộc đời. Sống với họ, bạn sẽ ít gặp cảnh cãi vã, hạnh phúc ngày càng ngọt ngào, hôn nhân bền lâu mãi.

Cặp đôi có bạn đời là con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần không chỉ có tầm nhìn tổng thể tốt mà còn rất nghiêm túc trong cuộc sống và tình yêu.

Họ không phải là người phù phiếm, cũng không thiếu trách nhiệm với bản thân. Con giáp tuổi Dần luôn quan tâm hơn đến người yêu của mình. Họ không chỉ yêu thương "đầu môi chót lưỡi" mà còn thể hiện bằng nhiều hành động, giúp bạn cảm thấy an toàn, ấm áp.

Con giap may man 3
Hôn nhân của con giáp tuổi Dần ngày càng sáng sủa, tràn đầy hy vọng, con cái hưởng nền giáo dục tốt. - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần luôn sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học đồng thời lên kế hoạch cho việc làm giàu. đảm bảo cho người yêu một cuộc sống tốt đẹp, con cái được hưởng nền giáo dục tốt.

Sau khi có con, người tuổi Dần cũng sẽ có trách nhiệm hơn, quản lý tốt cuộc sống để có thời gian dành cho con cái, gia đình. Vì vậy, hôn nhân của con giáp tuổi Dần ngày càng sáng sủa, tràn đầy hy vọng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần mới (23/5 - 29/5) có 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, chói sáng thành công, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa

Tuần mới (23/5 - 29/5) có 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, chói sáng thành công, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa

Đây là 3 con giáp may mắn nhất tuần mới, dễ dàng chạm tay tới cơ hội, càng cố gắng càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 16 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN