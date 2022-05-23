Tháng 6 Dương lịch này: Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân

12 con giáp tử vi 23/05/2022 16:30

3 con giáp này sẽ cần phải thận trọng trong tháng 6 Dương lịch tới đây nếu không muốn dính phải rắc rối.

Tuổi Dần

Tháng 6/2022, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bản mệnh mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình.

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Tài vận tháng 6 Dương lịch của tuổi Dần có dấu hiệu ngừng trệ, điềm báo họa thị phi, tai ương ập đến. - Ảnh minh họa: Internet

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích.

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Tháng này có dấu hiệu phá tài rõ rệt, bạn cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Ngọ

Tháng 6/2022, tuổi Ngọ bị sao hung tinh chiếu mệnh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù tháng này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

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Tháng 6/2022, tuổi Ngọ bị sao hung tinh chiếu mệnh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. - Ảnh minh họa: Internet

Phía sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể lợi dụng để hại chính bạn.

Tuổi Tuất

Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 6/2022 khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

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 Tháng 6/2022 khuyên người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Người phụ nữ sinh vào những tháng nào Âm lịch sẽ là người may mắn có gia đình sung túc, phúc lộc ba đời, được Thần Phật che chở?

Người phụ nữ sinh vào những tháng nào Âm lịch sẽ là người may mắn có gia đình sung túc, phúc lộc ba đời, được Thần Phật che chở?

Những người sinh vào những tháng nào Âm lịch này trong tương lai sẽ gặp nhiều may mắn, vận may ập đến!

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