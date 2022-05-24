3 số cuối ngày sinh Âm lịch báo hiệu chủ nhân mang số rồng phượng, phúc khí hơn người, cả đời phú quý giàu sang

Số 1 được coi là biểu tượng của sự khởi đầu. Đây là một trong những số cuối ngày sinh âm lịch mang nhiều phúc khí tới chủ nhân.

Những người này có trí thông minh trời phú, ý chí mạnh mẽ và tốt bụng. Họ luôn độc lập, biết cách tự lực cánh sinh, tìm ra lối đi riêng để chạm tay đến thành công.

Tử vi nói rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng con số 1 thường có cuộc đời suôn sẻ, không phải trải qua sóng gió lớn lao trong cuộc sống.

Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng con số 1 thường có cuộc đời suôn sẻ, không phải trải qua sóng gió. - Ảnh minh họa: Internet

Người này có tâm tính lương thiện, biết quan tâm đến người khác nên được trời cao ban phước lành, làm gì cũng thuận lợi. Tất nhiên, trong cuộc đời họ cũng không thể tránh được những thời điểm gặp khó khăn nhưng sau cùng cũng có thể vượt qua một cách êm đẹp.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là số 1 cũng được đánh giá là không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Gia đình của họ cũng được "lây" phúc đức từ họ.

Người này luôn sống tích cực nên cuộc sống cũng ngập tràn hạnh phúc và niềm vui.

Số cuối ngày sinh Âm lịch là 2

Số 2 cũng được xem là con số may mắn, thuộc hành Mộc mà sinh lực của Mộc rất mạnh. Người có số đuôi ngày sinh Âm lịch là 2 thường được cho là có tài vận thịnh vượng, cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Người này có tầm hiểu biết, thông minh và gặp nhiều may mắn ngay từ khi còn nhỏ. Đường tài lộc của người này cũng luôn suôn sẻ, có quý nhân sẵn sàng đưa đường chỉ lối.

Người có số đuôi ngày sinh Âm lịch là 2 thường được cho là có tài vận thịnh vượng, cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. - Ảnh minh họa: Internet

Dù làm công việc gì hay ở bất cứ vị trí nào, người này cũng có thể hoàn thành tốt công việc và để lại dấu ấn tốt đẹp cho đồng nghiệp, cấp trên. Họ có sự độc lập, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra.

Từ khi còn trẻ người này đã biết phấn đấu, bỏ công sức để gây dựng sự nghiệp. Càng về trung vận, tài lộc của nhọ càng vượng phát.

Dù có cuộc sống giàu sang phú quý thì người này cũng không tỏ ra ngạo mạn. Chính vì vậy, họ luôn được những người xung quanh yêu mến.

Số cuối ngày sinh Âm lịch là 9

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 9 thường có tính cách mạnh mẽ bộc lộ ngay từ nhỏ. Họ có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Chỉ cần chăm chỉ và tập trung, chắc chắn họ có thể tạo ra sự bứt phá và đạt tới thành công.

Người này có sự nhạy bén với thời cuộc và xu hướng phát triển của xã hội. Nhờ đó, họ có thể đưa ra những dự đoán, nhận định đúng đắn cho sự phát triển của sự nghiệp.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 9 thường đạt thành công lớn trước khi bước vào tuổi trung niên. - Ảnh minh họa: Internet

Dù làm trong ngành nghề nào, người này cũng có thể thành công và kiếm được nhiều tiền.

Dù thông minh, tài trí và đạt được thành công vang dội, người này cũng không bao giờ tự mãn về năng lực của bản thân. Họ không ngừng trau dồi kiến thức và học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Nhờ đó, người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 9 thường đạt thành công lớn trước khi bước vào tuổi trung niên. Càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc, phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.