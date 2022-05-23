Có đức mặc sức mà hưởng: 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng' cuối năm 2022, sang 2023 đổi đời sở hữu tài sản khủng, cuộc sống sung túc đủ đầy hạnh phúc viên mãn

Người tuổi Thân sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm đắng chuôi, hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ để người khác điều khiển. Ngoài ra, tuổi Thân cũng là con giáp biết hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Tử vi trong năm 2022, tài lộc của người tuổi Thân hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Trong 2 năm tới người tuổi Thân sẽ có cơ hội gặp được quý nhân của đời mình, giúp bạn tìm ra con đường đi đúng đắn. Nhờ đó, đường tài lộc của người tuổi Thân cũng tăng lên đáng kể. Nếu khôn khéo biết tận dụng thời cơ thì người tuổi Thân còn có thể đổi mình trở thành đại gia số má.

Trong tính cách thì phần lớn những người tuổi Ngọ đều là những người tham vọng, có tầm nhìn xa và bản lĩnh. Họ luôn biết tận dụng từng lợi thế dù nhỏ nhất của mình để tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp, chuyển bại thành thắng.

cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền ngày càng cao. Từ giữa năm cho đến cuối năm, công việc làm ăn của người tuổi Ngọ sẽ bắt đầu phát đạt dần. Hết năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ. Bước sang năm 2023 người tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển mình rực rỡ trở thành người có thành tựu vô cùng đáng nể phục.

Tuổi Dậu

Đứng đầu trong danh sách những con giáp kiếm tiền giỏi vào cuối năm 2022 chính là tuổi Dậu. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người cho rằng tuổi Dậu rất bình thường, không có thế mạnh gì. Song, thực tế nhờ có tầm nhìn xa, khôn ngoan và nhạy bén, người tuổi Mão lại có khả năng kiếm tiền rất tốt.

Cuối 2022 tuổi Dậu sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội. - Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022 tuổi Dậu chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Mão đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Bước sang năm 2023 những người tuổi Dậu sẽ càng có đà tiến lên. Họ được cất nhắc lên vị trí mới nhờ đó tài lộc cũng dư dả viên mãn hơn rất nhiều.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.