4 con giáp nữ thích 'giăng lưới' tình khiến phái mạnh khó lòng thoát khỏi

12 con giáp tử vi 16/10/2021 13:25

4 con giáp này đủ khôn ngoan và tinh ranh, một khi họ 'giăng lưới' hiếm có người đàn ông nào vượt qua được cám dỗ. Một khi đã rơi vào lưới tình của những con giáp này thì khó phái mạnh nào thoát khỏi lòng bàn tay của họ.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ thường là người đa tình. Họ sở hữu đôi mắt lấp lánh, long lanh như thể muốn "đưa tình" với người ta, bởi vậy không thiếu những người đàn ông vây quanh con giáp này.

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Trong tình cảm, chỉ cần tuổi Tỵ muốn thế thì kể cả đối phương đã yên bề gia thất hay chưa có ai thương, họ cũng chẳng ngại "chen chân" theo đuổi. Miễn sao họ thỏa mãn được dục nhục bản thân.

Tuổi Sửu

Một người trung thực, chất phác như phụ nữ tuổi Sửu cũng rất dễ trở tiểu tam. Sự chân thật đôi khi quá đà của họ bỗng nhiên dễ bị đồng tiền và tình cảm mê hoặc, làm mờ mắt.

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Một khi sa vào, tuổi Sửu không thể kìm nén bản thân, dễ lạc lối. Có thể họ bị cuốn theo mưu kế của kẻ khác, cũng có thể tự hại bản thân và trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta.

Tuổi Mão

Đa phần phụ nữ tuổi Mão có vẻ bề ngoài dịu dàng, ngây thơ vô tội. Họ thuộc tuýp con gái chân yếu tay mềm, thích giúp đỡ mọi người nhưng cũng không ngại ỷ lại vào người ta, trong khi đàn ông lại là kẻ luôn muốn che chở và bảo vệ.

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Chính tính cách này khơi dậy "bản năng" của đàn ông, tuổi Mão rất dễ trở thành con giáp thứ 13. Họ cũng thường muốn tìm những đối tượng kiểu này để có thể dựa dẫm, chiều hư họ. 

Tuổi Thân

Vốn dĩ phụ nữ tuổi Thân trời sinh lanh lợi, dễ gặp may trong cuộc sống. Nhưng nhược điểm của con giáp này là ham vinh danh nên đôi khi chỉ cần đạt được mục đích, họ hy sinh bản thân một chút cũng không sao.

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Tuổi Thân còn là kẻ ham vui, thích tụ tập để tìm niềm vui. Khi tìm được đối tượng, họ sẽ nắm lấy cơ hội của mình để dấn thân vào con đường ấy. Vậy nên kể cả phát hiện ra đối phương đã có "mối", họ cũng không lùi bước để theo đuổi tình yêu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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