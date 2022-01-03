4 con giáp cực phát tài trong tuần mới: Tiền cứ thế tăng liên tục trong 'két sắt', cơ hội làm giàu đang rất gần

Chính Tài và Thực Thần cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu.

Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của Thiên Ấn và Chính Ấn, bạn có thể bứt phá vươn lên, khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân nhờ tiền thưởng nóng mà còn đem lại lợi ích lợi lao cho cả tập thể.

Là con giáp phát tài tuần này nên phương diện tài lộc của người tuổi Tý lại có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, dù làm ở trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài với bạn. Thậm chí, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ triển vọng.

Với người làm công ăn lương, đầu tuần chính là thời điểm bạn tìm được cơ hội khẳng định vị thế. Ngay khi mọi người vẫn còn đang phân tán tư tưởng, mải nghĩ đến việc vui chơi, sắm sửa thì bạn đã bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Cấp trên chắc chắn đánh giá rất cao tinh thần của bạn cũng như thành tích mà bạn vừa gặt hái được, vì thế, một khoản tiền rủng rỉnh là điều tất nhiên.

Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn nắm bắt được xu thế vận hành của thị trường nên là người đón đầu xu hướng, thu được khoản lời lãi lớn lao khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Những khoản đầu tư trước đó đem lại cho bạn những món hời lớn lao, vì thế mà bạn càng tin tưởng hơn vào định hướng của mình.

Bạn cũng có thể nhân cơ hội này để mở rộng phạm vi làm ăn của mình, làm quen với những đối tác, khách hàng mới, họ sẽ đem lại cho bạn lợi ích không nhỏ trong tương lai.

Tuy nhiên, dù mọi việc thuận lợi thế nào đi nữa, bạn vẫn cần cẩn trọng trong mọi việc. Hung tinh Ngũ Quỷ cũng cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại.

Vì thế, bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ và tiến về phía trước, bạn còn cần phải có lòng đề phòng mọi người. Đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

Tuổi Mão

người tuổi Mão có thể gặt hái được nhiều thành công ngay từ đầu tuần do được Chính Ấn và Thiên Ấn hỗ trợ. Nhờ tinh thần làm việc quyết tâm, trách nhiệm, bạn được giao cho nhiều nhiệm vụ khó để khẳng định bản thân.

Nếu hoàn thành tốt công việc được giao, bạn có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương, thậm chí là thăng chức, đảm bảo một tương lai ấm no hơn từ nay về sau.

Với người làm ăn buôn bán, tình hình tài chính có những cải thiện đáng kể vào thời điểm cuối tuần, như vậy có nghĩa là bạn nên dành khoảng thời gian trước đó để cố gắng hết sức mình và chăm chỉ hoàn thành tốt các đầu công việc đã vạch ra từ trước đó.

Hơn nữa, con giáp phát tài tuần này còn là người làm ăn có uy tín nên đơn hàng lúc nào cũng đổ về tới tấp, khiến bạn phải làm việc luôn chân luôn tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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