3 con giáp vững vàng tư tưởng nên 'đức năng thắng số', dễ dàng đạp lên khó khăn để hái được quả ngọt tiền tài trong 3 tháng tới

12 con giáp tử vi 20/07/2021 18:00

3 tháng tới, 3 con giáp may mắn luôn vững vàng tư tưởng nên 'đức năng thắng số', dễ dàng đạp lên khó khăn để hái được quả ngọt tiền tài, tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung túc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ ngoài thân thiện, tinh tế. Đây cũng là người có kỹ năng biểu đạt vấn đề tốt, họ nói là làm nên được mọi người yêu quý và tôn trọng.

 

3 tháng tới, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, quý nhân cũng không kịp xuất hiện để nâng đỡ nhưng con giáp may mắn lại dùng sự khéo léo và chuyên tâm của mình để biến thử thách thành cơ hội. Người tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành quả trong dự định và phát triển được một số cơ hội mới trong công việc.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhìn chung năm nay có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng họ luôn bình tĩnh đối mặt. Bản mệnh luôn thể hiện cá tính rõ rệt và chí tiến thủ mạnh mẽ trong việc phát triển tương lai, theo đuổi ước mơ của bản thân.

3 tháng tới, mặc kệ khó khăn xuất hiện, những chú Hổ vẫn luôn nhận được may mắn do sự cố gắng nỗ lực của mình tích lũy được, tài lộc theo đó cũng dồi dào lên rất nhiều. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ nhận được vượng khí trong thời gian này. Thành quả họ đạt được cũng sẽ gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Các dự án đạt được tiến triển tốt. Không chỉ vậy, trong công việc họ còn được đồng nghiệp nâng đỡ, cấp trên tạo điều kiện và công nhận tài năng. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tháng tới, vận khí của người tuổi Mùi có nhiều thay đổi rõ rệt. Bản thân con giáp luôn sống nghiêm túc và thực tế, chăm chỉ và đơn giản, lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi có cơ hội nên nhận được nhiều sự yêu mến.

Thời gian tới, vận khí của con giáp may mắn không còn dồi dào nhưng quý nhân phù trợ vẫn không bỏ rơi họ. Thời thế xoay chuyển, những người cầm tinh con Dê vẫn sẽ đạt được thành quả vượt bậc trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Phúc khí của người tuổi Mùi được trời ban cho một cách tự nhiên, ít nhất là từ 3 tháng tới, họ được định sẵn để đạt được thành công trong cuộc sống.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thu nhập tăng cao, nhiều cơ hội phát tài là điểm sáng trong cuộc sống của 3 con giáp này trong 1 năm tới

Thu nhập tăng cao, nhiều cơ hội phát tài là điểm sáng trong cuộc sống của 3 con giáp này trong 1 năm tới

1 năm tới, có quá nhiều điều tốt lành, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, giúp thu nhập tăng vọt, chẳng mấy mà phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 46 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 46 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'