3 con giáp phất lên từ rằm tháng 11, cuộc sống từ nay “đậm mùi tiền”, mua nhà, mua xe dư dả

Cuộc đời của 3 con giáp này nếu biết tận dụng cơ hội sau rằm tháng 11 năm nay sẽ trở nên đổi đời, vận may ồ ạt kéo đến
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Càng về cuối năm, con giáp nào cũng mong muốn cuộc sống sẽ “đậm mùi tiền”, tuy nhiên dưới góc nhìn của tử vi thì có 3 con giáp sau rằm tháng 11 âm lịch đã giàu nay càng giàu hơn.
- Tuổi Dậu
Sau 3 năm phải trải qua hạn tam tai, có không ít tuổi Dậu phải than trời vì gặp phải nhiều vận xui như thị phi, tiền bạc, sức khỏe và tình cảm. Vì vậy bắt đầu từ ngày rằm tháng 11 trở đi, người tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, một khi nắm bắt được cơ hội thì tài lộc cũng sẽ tăng vọt. Từ giai đoạn này trở đi, tiền bạc không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ "cá kiếm" được một khoản tiền khá lớn, đủ để làm ăn kinh doanh. Còn đối với những người tuổi Dậu nếu chịu mạo hiểm đầu tư thì có khả năng mua nhà mua xe, và còn mua được nhiều thứ hơn nữa.
- Tuổi Ngọ
Những tháng cuối năm 2021 là giai đoạn thăng hoa nhất trong năm đối với tuổi Ngọ. Tuy nhiên cũng như tuổi Dậu, từ Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới đến đầu năm Nhâm Dần 2022, tuổi Ngọ chính thức được sao cát tinh cao chiếu. Thời gian trước tình trạng tài lộc có gặp khó khăn thì sắp tới đây sẽ tìm được hướng giải quyết ổn thỏa. Chẳng may người tuổi Ngọ có nợ nần thì cũng không cần phải lo lắng, vì sắp tới sẽ được trả hết, tiền bạc ngày càng dồi dào, làm việc ở đâu sinh lời tại đó. Ngoài ra, nếu tuổi Ngọ thật sự nắm bắt được cơ hội thì không chỉ giàu bình thường mà rất giàu, dư dả sống đến vài năm sau.
- Tuổi Thìn
Bước vào Rằm tháng 11 sắp tới, mặc dù vận may của tuổi Thìn vẫn chưa thật sự khởi sắc, nhưng với năng lượng tích cực mà bản thân luôn mang trong mình, tuổi Thìn đã có thể tự mình vượt qua những khó khăn hiện tại. Đối với những người làm kinh doanh, thời gian trước tuy có khó khăn, nhưng sắp tới cơ hội trong công việc khởi sắc, nếu chủ động ra ngoài tạo dựng quan hệ thì mọi thứ sẽ càng thăng hoa hơn, đặc biệt tài vận dồi dào không ngừng.
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