3 con giáp phất lên từ rằm tháng 11, cuộc sống từ nay “đậm mùi tiền”, mua nhà, mua xe dư dả

Càng về cuối năm, con giáp nào cũng mong muốn cuộc sống sẽ “đậm mùi tiền”, tuy nhiên dưới góc nhìn của tử vi thì có 3 con giáp sau rằm tháng 11 âm lịch đã giàu nay càng giàu hơn.

Tuổi Dậu

Sau 3 năm phải trải qua hạn tam tai, có không ít tuổi Dậu phải than trời vì gặp phải nhiều vận xui như thị phi, tiền bạc, sức khỏe và tình cảm. Vì vậy bắt đầu từ ngày rằm tháng 11 trở đi, người tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, một khi nắm bắt được cơ hội thì tài lộc cũng sẽ tăng vọt. Từ giai đoạn này trở đi, tiền bạc không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ "cá kiếm" được một khoản tiền khá lớn, đủ để làm ăn kinh doanh. Còn đối với những người tuổi Dậu nếu chịu mạo hiểm đầu tư thì có khả năng mua nhà mua xe, và còn mua được nhiều thứ hơn nữa.