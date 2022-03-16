3 con giáp nữ "giàu nứt đố đổ vách", phúc khí vây quanh ngay từ khi mới sinh ra

Nữ tuổi Dậu là con giáp nữ giàu có bởi họ có số may mắn, là người phụ nữ vượng phu, vượng tài điển hình. Tử vi 12 con giáp nhận thấy, ngay từ khi sinh ra, họ đã giúp cha mẹ làm ăn khấm khá, cho dù lúc đó điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn, họ cũng có thể khiến cho mẹ gặp nhiều cơ hội hơn, may mắn hơn, từ đó kinh tế gia đình ngày một nâng cao. Sau khi trưởng thành, bước chân vào xã hội, họ thường thành công một cách nhanh chóng, ngay khi những người đồng trang lứa vẫn còn đang vất vả với đồng lương còi cọc, họ đã có thể leo lên những vị trí khá cao, dù không hái ra tiền cũng sẽ là những người có của ăn của để so với mặt bằng chung. Làm việc gì, họ cũng sẽ gặp được cơ hội phát triển, khiến cuộc sống trở nên dư dả, có điều kiện chăm lo cho bản thân và chính những người thân yêu nhất.

Sau khi lập gia đình, họ sẽ trở thành một người phụ nữ rất vượng phu, giúp chồng mình làm ăn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, họ còn mang lại nhiều may mắn cho con cái, giúp con cái học hành tấn tới, sự nghiệp thuận lợi.

Xem tử vi cho thấy, phụ nữ tuổi Dần cho rằng chuyện tình cảm là thuận theo tự nhiên, tuy nhiên cũng cần cân nhắc đến chuyện tiền tài. Họ coi trọng việc giao lưu tình cảm với người mình yêu, người đàn ông của họ không nhất thiết nhiều tiền nhưng phải biết nỗ lực, tài năng.



Khi người bạn đời gặp khó khăn, họ sẽ luôn ở bên cổ vũ động viên, khi thành công thì sẽ ở bên nhắc nhở. Con người thật thà tự nhiên như vậy rất có phúc khí nếu họ làm mẹ hiền vợ đảm, sợ gì phúc khí không tăng thêm?

Ngoài ra, họ là những người có mệnh phú quý, sau khi kết hôn, không chỉ cuộc sống, sự nghiệp của họ gặp nhiều điều thuận lợi, mà họ con đem lại may mắn cho chính nửa kia của mình. Càng về già, cuộc sống của con giáp giàu có này sẽ càng sung túc, đầy đủ, tiền bạc chẳng bao giờ là vấn đề với họ.

Nữ tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi là người rất dễ gần, dù có thể ngay từ khi mới gặp mặt, họ không phải là người sôi nổi, chủ động làm quen với mọi người hay là tâm điểm của mọi sự chú ý. Dù tình cách của họ có hơi cố chấp, thế nhưng đại đa số đều là những người có suy nghĩ đơn giản, lương thiện, không thích so đo tính toán với ai, không thích nói bóng nói gió để ám chỉ người khác.



Theo tử vi, đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến họ thường phải chịu nhiều chuyện thiệt thòi. May mà phụ nữ tuổi này đều là những người có suy nghĩ tích cực, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện than trời trách đất, hãm hại người ngoài. Họ luôn giữ quan điểm “trong cái rủi có cái may”, dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn.



Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số ngay từ khi mới sinh ra. Về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).