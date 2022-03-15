Vận mệnh lên hương 10 ngày cuối tháng 3/2022, 4 con giáp SỐ ĐỎ NHƯ SON, tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì

12 con giáp tử vi 15/03/2022 17:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 4 con giáp dưới đây trúng quả đậm, tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì trong 10 ngày cuối tháng 3.

Tuổi Sửu

Trong 10 ngày cuối tháng 3, con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình. Người làm công ăn lương cũng được giao cho nhiều công việc, trọng trách. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì công việc làm ăn ngày càng khởi sắc. Sự nghiệp của bạn ngày một thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống của bạn từ đó cũng khởi sắc hơn trước.

Con giáp này cực kỳ may mắn trong chuyện tình yêu trong thời gian tới. Cơ bản thì mọi mối quan hệ của bạn đều tốt. Tuy nhiên, sức hút này cũng là “con dao hai lưỡi” nếu bạn đang có người yêu sẵn rồi, bởi rất có thể đối phương sẽ ghen, nên hãy chú ý đừng khiến ai hiểu nhầm.

Vận mệnh lên hương 10 ngày cuối tháng 3/2022, 4 con giáp SỐ ĐỎ NHƯ SON, tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì - Ảnh 1

Tuổi Dần

Dần là những con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Dần có tầm nhìn xa, luôn tìm tòi sáng tạo trong công việc. Vì vậy, sau tuổi 30 họ thường là nhân tố chủ chốt trong công ty hay trong tổ chức mà họ làm việc.

Trong 10 ngày cuối tháng 3, người tuổi Dần được tinh tú chiếu mệnh. Thêm nữa, họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên có cơ hội phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần sẽ tìm ra được cách tháo gỡ những khó khăn trước đó.

Nếu làm kinh doanh, Dần có thể chốt được đơn hàng hay ký được hợp đồng quan trọng. Thời gian này, Dần cũng có cơ hội đầu tư sinh lời để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường có tính cách hướng ngoại, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Họ cũng là những người kiên trì, bình tĩnh khi phải đối mặt với trở ngại trong công việc. Sau nhiều năm làm việc, Mão tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm và họ dần trưởng thành hơn trong cuộc sống.

10 ngày cuối tháng 3 người tuổi Mão có vận trình thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên Mão từng bước giải quyết được những khó khăn. Đặc biệt những người tuổi Mão phải đi làm ăn xa sẽ thu về được thành quả.

Với người làm kinh doanh có thể sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín, được khách hàng tin tưởng. Thời gian này Mão kiếm được khá nhiều tiền, có thể trả được hết nợ nần và cuộc sống ngày càng khởi sắc hơn.

Vận mệnh lên hương 10 ngày cuối tháng 3/2022, 4 con giáp SỐ ĐỎ NHƯ SON, tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì - Ảnh 2

Tuổi Mùi

10 ngày cuối tháng, đường tài lộc của người tuổi Mùi ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Bạn gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Chuyện tình cảm của bạn có thể không có gì mới mẻ, nhưng hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Nếu bạn đang độc thân, có thể bạn sẽ gặp một người thích hợp trong một hoạt động ngoài trời nào đó.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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Đứng trước khó khăn, thử thách, người thuộc những con giáp này không bao giờ chấp nhận cúi đầu, luôn kiên trì đến cùng.

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