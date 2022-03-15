Số trời đã định, 3 cặp con giáp sau đây sinh con trong năm 2022 không thành Rồng cũng hóa Phượng, gia đình hạnh phúc viên mãn

12 con giáp tử vi 15/03/2022 07:00

Ba cặp con giáp sau đây được cho là có duyên Trời định, sinh con cái ra không những thông minh mà còn vinh hiển thành đạt trong tương lai.

1. Dậu và Tỵ

Vợ chồng thuộc hai con giáp này được ví như một cặp trời sinh. Họ hợp mệnh, hợp tuổi, luôn biết cách cân đối hòa khí trong gia đình và giữ cho gia đạo ấm êm, hạnh phúc.

Với bản tính thông minh thiên bẩm, người tuổi Dậu rất biết cách kiếm tiền, điều hành gia đình. Trong khi đó, người tuổi Tỵ luôn nổi bật với trí thông minh và có duyên với Thần Tài.

Con cái của cặp đôi này được thừa hưởng mọi tính cách nổi bật từ cha mẹ mình. Đó là những đứa trẻ rất sáng dạ, thông minh thiên bẩm và có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Vì vậy, dù gặp bất cứ khó khăn nào, con cái của cặp đôi này cũng thể hiện được bản lĩnh cứng cỏi và tài xử lý linh hoạt của mình để vượt qua nghịch cảnh và gặt hái những thành công đáng nể trong cuộc sống.

Số trời đã định, 3 cặp con giáp sau đây sinh con trong năm 2022 không thành Rồng cũng hóa Phượng, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1

2. Tý và Thân

Theo tử vi, cặp đôi này được coi là hoàn mỹ khi họ luôn có thể hiểu và bao dung đối phương, tâm linh tương thông. Tý và Thân là cặp đôi hoàn hảo khi luôn nhìn về cùng một hướng và quyết tâm hoàn thành bằng mọi giá. Họ là cặp đôi có thể hỗ trợ cho nhau về mọi mặt, hòa hợp về cảm xúc. Dù trong bất cứ việc gì, sự nghiệp hay nuôi dạy con cái, họ đều đạt được sự đồng thuận, suôn sẻ và thuận lợi.  

Trời sinh tuổi Thân không phải là người dễ dàng đạt được thành công. Tuổi trẻ của họ gặp khá nhiều khó khăn song sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống giúp họ luôn sẵn sàng đối đầu với thử thách.  Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi. Họ rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Được các vị thần chiếu cố nên tuổi Tý dù gặp phải khó khăn cũng có thể vượt qua một cách suôn sẻ.

Tý - Thân khi về cùng một nhà có khả năng tạo dựng gia đình hạnh phúc không ai sánh bằng. Cặp vợ chồng này luôn có quý nhân kề bên, sinh con được hưởng phúc lộc của cha mẹ, thông minh may mắn sớm thành tài.

Số trời đã định, 3 cặp con giáp sau đây sinh con trong năm 2022 không thành Rồng cũng hóa Phượng, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2

3. Mão và Dần

Năm 2022 sẽ là thời điểm vàng cho cặp vợ chồng tuổi Dần và tuổi Mão. Họ sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, có sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Trong 12 con giáp, cặp đôi này được xem là có tương quan giống nhau, có khả năng bổ trợ cho nhau một cách trọn vẹn nhất. Ở họ luôn có một người nhu và một người cương, người này nóng nảy sẽ có người kia bình tĩnh nên chuyện cãi vã cũng hạn chế.

Tuổi Mão túc trí đa mưu nhưng lại thiếu các ý tưởng sáng tạo. Trong khi đó người tuổi Dần rất biết lên kế hoạch và nắm vai trò là người dẫn dắt đội nhóm tài tình. Họ là cặp trời sinh có thể bổ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình vô cùng hạnh phúc. Họ có khả năng đọc suy nghĩ của đối phương nên dễ dàng hiểu nhau, khó có thể có người thứ ba chen vào mối quan hệ của họ. Dần và Mão vốn sinh được sinh ra trở thành một trong những cặp đôi hoàn hảo nhất. 

Với họ, càng khéo léo bảo ban nhau, tài vận sẽ càng khởi sắc, đặc biệt là từ tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi trở đi. Hãy cùng nhau hạn chế nhược điểm, phát huy sở trường, năm sau sẽ là khoảng thời gian rất tốt đẹp dành cho hai bạn.

Số trời đã định, 3 cặp con giáp sau đây sinh con trong năm 2022 không thành Rồng cũng hóa Phượng, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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