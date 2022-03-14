Trời cho số hưởng, 3 con giáp làm 1 thu 10, nhẹ nhàng mà hưởng lộc trong tuần này (14-20/3)

Người tuổi Sửu có nhiều tin vui trong tuần này. Đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Trên phương diện tình cảm, cát khí mang tới cho Sửu nhiều niềm vui. Người độc thân sẽ được ai đó bày tỏ tình cảm. Người có gia đình có tin vui về chuyện con cái.

Bên cạnh đó, Sửu cũng có nhiều cơ hội mở rộng quy mô. Việc kinh doanh thịnh vượng giúp Sửu kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cũng sung túc hơn.

Tuổi Tý

Trời sinh những người sinh năm Tý vốn chịu thương chịu khó, luôn biết tự học hỏi, tìm kiếm cơ hội để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định. Con giáp này tuy không tham vọng nhưng lại rất cần cù, chăm chỉ, với mong muốn tự mình xây dựng cuộc sống viên mãn để bảo đảm hạnh phúc khi về già.

Trong tuần này, cuộc sống của người tuổi Tý sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực. Con giáp này luôn biết nắm bắt cơ hội làm giàu nên một khi cơ hội ấy xuất hiện tuổi Tý sẽ không bỏ lỡ và quyết tâm đổi vận. Đối với những người có máu làm ăn kinh doanh nhưng không có nguồn lực thì sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo cơ hội để những người cầm tinh con chuột làm giàu.

Chuyện tình cảm không có gì phải phàn nàn. Nếu còn độc thân bạn sẽ rất đào hoa. Sự hài hước giúp bản mệnh thu hút được sự chú ý. Hãy nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình.

Tuổi Tuất

Trong tuần này tuổi Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Với người có công việc ổn định thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra. Tuất được cấp trên hài lòng và yên tâm mỗi khi giao việc. Sắp tới Tuất có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)