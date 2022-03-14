Tử vi thứ 3 ngày 15/3/2022 của 12 con giáp: Một con giáp đặc biệt cẩn thận tiền mất tật mang

Tam Hội giúp người tuổi Tý tìm ra động lực để ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình và luôn có mặt kịp thời để cùng bạn san sẻ mọi việc của những người đồng nghiệp tuyệt vời càng khiến bạn thêm yêu công việc hiện tại.

Thiên Tài cũng mở ra cơ hội kiếm tiền cho Tý trong hôm nay. Khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để, lại thêm có người soi đường chỉ lối nên tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít.

Ngày ngũ hành Thủy vượng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, đặc biệt là cơ quan thận. Bạn nên cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, bổ sung những thực phẩm tốt cho thận để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày nhận thấy, Hợi Sửu Tương Hội giúp người tuổi Sửu nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bạn đón nhận mọi thứ với tâm trạng vô cùng dễ chịu, đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình, chẳng lo khó khăn.

Đây cũng là ngày các mối quan hệ xã giao của bạn rất hài hòa, thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng. Bằng sự khéo léo và uy tín của mình, bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều mình muốn.

Chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có gì để phàn nàn ở thời điểm này. Người có đôi ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm theo thời gian ngày càng thêm thắm thiết. Người độc thân cũng có cơ hội thay đổi tình trạng hiện tại của mình nếu chịu khó ra ngoài giao lưu nhiều hơn.

Tuổi Dần

Cục diện Lục Hợp Thái Tuế giúp người tuổi Dần gặp nhiều niềm vui trong ngày thứ 3 này. Công việc có nhiều thuận lợi, bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu, trong khi đó đường tình duyên cũng không có gì phải lo lắng.

Người độc thân nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tập thể, tăng cường gặp gỡ mọi người để mở rộng các mối quan hệ và tăng cơ hội gặp được người xứng đôi với mình. Tuy nhiên, đừng cố gượng ép bản thân và hãy luôn nhớ phải yêu thương chính mình.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có nhiều điều để bạn cảm thấy hài lòng. Trong quan hệ tình cảm, đồng nghiệp có thể có rất nhiều những sự quan tâm cần thiết giúp đỡ bạn trong công việc và tạo nên không khi vui vẻ.

Đối với chuyện tình cảm cá nhân bạn hoàn toàn tin tưởng vào nền tảng tình cảm tạo được và hiện tại có đủ thời gian để dành cho nhau sự quan tâm cần thiết. Tài lộc của bạn có khá nhiều những điều tích cực cho thấy thời gian tới dễ sinh lời và đạt kết quả mỹ mãn. Hôm nay cũng là thời điểm tốt để lên kế hoạch hay ý tưởng mới cho công việc của mình rồi đấy.

Tuy nhiên, riêng tuổi Mão hôm nay sẽ cần lưu ý một chút tới vấn đề thể trạng đặc biệt là việc ăn uống khoa học, thực phẩm tốt, lạnh mạnh nếu như không muốn bản thân mắc phải các vấn đề về tiêu hóa nhé.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ đạt được một số thành tựu trong công việc của mình vào ngày đầu tuần này. Vận trình công danh sự nghiệp được cát tinh trợ mệnh, con giáp này tìm được phương hướng phát triển mới và không ngừng nỗ lực đi theo con đường ấy.

Tuy nhiên do ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên đường tình duyên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Người có đôi có cặp bất đồng quan điểm với nửa kia, cả hai cùng cứng đầu không chịu lắng nghe ý kiến của đối phương nên khó lòng giải quyết được mâu thuẫn.

Trong khi đó người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm. Nhân duyên chưa tới nên dù tuổi Thìn cố thể hiện tâm ý nhưng vẫn chưa làm trái tim người ấy lay động, càng cố gắng thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thể gần nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ phải đối mặt với những sai lầm trong công việc mà không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Lúc này, bạn thật sự hoang mang và rối loạn vì không tìm được phương hướng giải quyết.

Bạn biết bản thân vẫn đang cố gắng rất nhiều nhưng dường như vận xui đang đeo bám lấy bạn không buông vậy. Càng những lúc như này, bản mệnh lại càng cần phải bình tĩnh và đừng vội buông tay đầu hàng khó khăn.

Đừng quá căng thẳng, bởi muốn bước tới thành công, trước đó bạn sẽ phải vấp ngã và thất bại rất nhiều lần. Có như vậy, bạn mới thấy thành công đáng giá hơn rất nhiều và càng thêm trân trọng công sức bản thân đã bỏ ra.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hôm nay có một ngày tốt lành. Bạn có được sự chủ động, tự tin trong cuộc sống nên dù hôm nay có phải khởi động công việc sau một thời gian nghỉ dưỡng thì cũng hoàn toàn có thể sớm hoàn thành với kết quả tốt.

Hôm nay dường như bạn có chút lệch quỹ đạo yêu đương một chút và đang thiếu đi sự quan tâm đối với người ấy. Khả năng có thể do một số lo toan và bận rộn nên sẽ cần bạn bố trí và sắp xếp kỹ lưỡng hơn nếu muốn có được một ngày tốt về công việc lẫn tình duyên.

Hơn nữa lưu ý một chút tới việc sử dụng tiền bạc bởi thời gian tới bạn sẽ rất cần đến chúng đấy nhé, đừng có chi tiêu phung phí quá mức.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi tiến triển vì có quý nhân che chở. Đây cũng là dịp tốt để con giáp này tiến thêm bước nữa gắn kết mối quan hệ của hai người. Bản mệnh cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và hết sức trân trọng tình yêu này.

Tuy nhiên phương diện tài lộc trong ngày thì không được tốt như vậy, con giáp này nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc. Người tuổi Mùi không nên tiến hành đầu tư trong khoảng thời gian này để giảm bớt rủi ro khiến tiền bạc tiêu tan, tài lộc tổn hao. Bản mệnh cũng có thể tính tới chuyện tiết kiệm tiền để đề phòng những khi khó khăn hoạn nạn.

Không nên quá tin tưởng vào người khác, tin vào những lời đường mật mà trao tiền bạc vào chỗ không đáng tin, sau này tuổi Mùi có thể hối hận về quyết định bốc đồng của mình đấy.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận trình may mắn hơn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là rất tốt cho người độc thân.

Bạn không còn cảm giác chán nản và thất vọng vì tình yêu đơn phương mãi không được hồi đáp của mình. Thay vào đó, con giáp này trở nên lạc quan về tương lai và không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều.

Còn với các cặp đôi, người ấy mang đến cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ và dù chỉ một hành động nhỏ hay một câu nói của đối phương cũng khiến bạn mỉm cười suốt cả ngày.

Tuy nhiên, Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Thân nên kiểm soát chi tiêu của mình, cân đối việc mua sắm để tài chính ổn định. Bạn đang tiêu pha lãng phí quá mức, tiền bạc kiếm được thì khó chứ tiêu thì nhanh lắm.

Tuổi Dậu

Có Thực Thần đứng bóng, hôm nay được coi là một ngày vượng tài đối với người tuổi Dậu. Rất có thể bạn sẽ có được cơ hội phát tài phát lộc, mở rộng doanh thu cũng như tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên cần phải nhanh tay nắm bắt nếu không muốn sau này phải hối tiếc.

Cũng nhờ kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, bạn có thể mạnh dạn tiến hành việc mở rộng quan hệ xã giao. Những mối quan hệ làm ăn được xây dựng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi và niềm tin dành cho nhau thì sẽ rất hữu ích cho bạn về lâu dài sau này.

Ngũ hành sinh xuất có thể gây ra một vài cuộc tranh cãi giữa con giáp này và nửa kia. Nhưng nhìn chung mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Chỉ cần bạn kiểm soát cảm xúc và ngôn từ của mình đúng mực thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nguy cơ mất tiền khá cao trong ngày Kiếp Tài hung tinh xuất hiện. Có kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó tài sản của con giáp này và bày mưu hãm hại. Có những cơ hội tưởng như ngon ăn trong mắt bạn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không lường được.

Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kĩ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng manh động, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu. Càng là những cơ hội có vẻ dễ dàng đạt được lại càng phải đề phòng.

Trong một ngày bị vận xui bủa vây như này, chuyện tình cảm của Tuất cũng khó suôn sẻ một bề. Bạn có thể xảy ra tranh cãi gay gắt với một nửa của mình. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp lên bất chấp hậu quả.

Tuổi Hợi

Cục diện Hợi – Hợi Tự Hình khiến người tuổi Hợi thường quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tự gây áp lực cho bản thân chứ thực tế mọi chuyện không đến nỗi bết bát như bạn nghĩ. Cảm xúc của bạn khá bất ổn nên chỉ một chút va chạm với người khác cũng có thể khiến bạn nổi đóa lên và sẵn sàng tranh cãi tới cùng.

Cũng vì sự nhạy cảm này mà chuyện tình cảm của bạn không thuận lợi, thường nghi ngờ dằn vặt đối phương cũng như chính bản thân mình. Áp lực tinh thần của bạn lây sang cả những người xung quanh, khiến các mối quan hệ trở nên nặng nề và căng thẳng.

Dù ngày này có Chính Quan hỗ trợ nhưng bạn đang để cảm xúc chi phối bản thân, chẳng còn đủ tỉnh táo để tập trung làm việc. Thái độ thiếu chuyên nghiệp này có thể khiến bạn tự đánh mất những lợi thế mình đang có, hãy sớm chấn chỉnh lại bản thân đi nhé.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).