Thần tài quay lưng, 3 con giáp nên cẩn thận trong 7 ngày tới (14/3-20/3) kẻo tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang

12 con giáp tử vi 13/03/2022 17:45

Trong 7 ngày tới đây, những con giáp này sẽ gặp vô vàn khó khăn, làm việc gì cũng phải cẩn trọng nếu không muốn tiền mất tật mang.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo vận mệnh trong 7 ngày tới sẽ không mấy suôn sẻ. Con giáp này sẽ phải mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về được kết quả như mong đợi.

Người làm công ăn lượng nhận thấy công việc hiện tại nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại hay gặp phải tiểu nhân gây sự nên dù thành tích tốt nhưng vẫn khó thăng tiến. Người làm ăn kinh doanh cũng không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định trong chuyện đầu tư buôn bán. Do bị tiểu nhân phá hoại nên công việc khó tiến triển, chuyện làm ăn hợp tác không thuận buồm xuôi gió.

Vì vậy, tuổi Thân cần thận trọng, không nên tin người quá dễ dàng. Nếu đang có ý định khởi nghiệp, bản mệnh cần hết sức chú ý hành động, tránh bốc đồng, mù quáng.

Thần tài quay lưng, 3 con giáp nên cẩn thận trong 7 ngày tới (14/3-20/3) kẻo tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang - Ảnh 1

Tuổi Ngọ

Trong 7 ngày tới, vận trình của tuổi Ngọ sẽ không hề êm đẹp như bản mệnh mong đợi vì có nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và thay đổi nhanh chóng đến mức không kịp trở tay. Những người tuổi Ngọ sẽ vô cùng áp lực bởi khối lượng công việc quá nhiều nhưng yêu cầu cần phải xử lý nhanh chóng. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của tuổi Ngọ. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn dễ xảy ra xích mích, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Tài vận của tuổi Ngọ trong 7 ngày tới cũng vô cùng xám xịt, đặc biệt là vào cuối tuần khi có dấu hiệu phá tài. Thành quả mà tuổi Ngọ nhận được không hề xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra. Không chỉ vậy, do có hung tinh rình rập nên con giáp này dễ chi tiêu quá đà, không kiểm soát được túi tiền của mình. Do đó, tuổi Ngọ đã nằm trong danh sách 3 con giáp xui xẻo trong 7 ngày tới.

Thần tài quay lưng, 3 con giáp nên cẩn thận trong 7 ngày tới (14/3-20/3) kẻo tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang - Ảnh 2

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn thông minh lanh lẹ, có chính kiến của riêng mình, lại thêm khả năng sáng tạo vô cùng tốt. Dù là làm bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng cẩn thận chu đáo, có kế hoạch của riêng mình, mỗi khi gặp khó khăn đều có phương án xử lý hiệu quả.

Tử vi dự báo rằng, 7 ngày tới đây có hung cát đan xen, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở ngại, công việc phát sinh sự cố, các mối quan hệ ngoại giao gặp trục trặc. Tài vận giảm bất ổn, đầu tư có sinh lời nhưng thực sự không bền vững. Trong tháng mới, tài vận của tuổi Mão có lúc vượng, có lúc lại giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý vào các dự án đầu tư, không nên bỏ ra một số tiền quá lớn mà không suy nghĩ kỹ. Tốt nhất nên đợi thời điểm thích hợp hơn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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