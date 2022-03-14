3 con giáp TÀI LỘC NỞ RỘ trong quý II năm 2022: Mưu đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó

12 con giáp tử vi 14/03/2022 18:00

Trong quý II năm 2022, những con giáp này được Thần Phật phù hộ nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài, tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu phần nhiều có cuộc sống an nhàn, họ khôn khéo, xử lý mọi công việc thông minh và có chí tiến thủ nên cơ hội tới có thể làm giàu nhanh chóng. Năm Nhâm Dần người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài vận. Trong quý II, công việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và sớm đạt được kết quả như ý muốn.

Trong 3 tháng sắp tới, tình cảm của người tuổi Sửu vô cùng tốt đẹp. Được sự hỗ trợ và mai mối của bạn bè, người tuổi Mão độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời. Còn với những người tuổi này đã có gia đình thì tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc, ít xảy ra bất đồng, mâu thuẫn hay tranh cãi.

3 con giáp TÀI LỘC NỞ RỘ trong quý II năm 2022: Mưu đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó - Ảnh 1

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực và dễ mềm lòng giúp đỡ mọi người. Trong công việc họ rất có tâm, không làm việc hấp tấp vì thế công việc được sắp xếp gọn gàng, thành công và ổn thỏa.

Hơn nữa những người tuổi Mão rất thân thiện, thẳng thắn và thành thật với những người xung quanh hay trong công việc. Chính vì vậy họ luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh.

Nhờ những phẩm chất tốt này, người tuổi Mão luôn nhận được sự quan tâm và che chở của Phật Tổ, mang lại một cuộc sống hạnh phúc, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc.

3 con giáp TÀI LỘC NỞ RỘ trong quý II năm 2022: Mưu đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bản tính hiền lành, thẳng thắn, trong các công việc luôn xét dựa vào lý trí, tính toán thấu đáo và đặt lợi ích chung lên trên mọi quyết định. Cho nên người tuổi Dậu đa phần có đường công danh tương đối vững vàng, tài lộc tốt, nhất là trong những năm đón cát vận may mắn, tiền đếm không xuể.

Năm 2022 Nhâm Dần, nhất là trong quý II, người tuổi này được Thần Tài chiếu cố nên mọi công việc tiến hành đều thuận lợi và đón lộc về phương diện tiền bạc. Thời điểm này, người tuổi Ngọ nên tận dụng để thực hiện những dự định hay kế hoạch công việc sẽ “đánh đâu thắng đó” và thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Trong 3 tháng tới, tuổi Ngọ nhận nhiều tin vui. Đó là tin vui về chuyển biến công việc thuận lợi, thành quả như ý muốn. Tình duyên tốt đẹp, những người tuổi này nếu còn độc thân thì có thể tìm được một nửa kia như ý muốn, đôi bên tình cảm mặn nồng, yêu thương và bền chặt.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Trời cho số hưởng, 3 con giáp làm 1 thu 10, nhẹ nhàng mà hưởng lộc trong tuần này (14-20/3)

Trời cho số hưởng, 3 con giáp làm 1 thu 10, nhẹ nhàng mà hưởng lộc trong tuần này (14-20/3)

Đây là thời cơ thuận lợi để 3 con giáp này đầu tư kinh doanh thì thu về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời