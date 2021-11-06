3 con giáp may mắn trong 2 tháng cuối năm, thời điểm vàng để lấy lại những gì đã mất trong 1 năm qua

12 con giáp tử vi 06/11/2021 12:09

3 con giáp từ đây đến cuối năm may mắn liên tục kéo đến, làm việc gì cũng suôn sẻ. Có thể nói 2 tháng này chính là thời điểm vàng để lấy lại những gì đã mất trong 1 năm qua.

Tuổi Dần

Trên phương diện sự nghiệp, do có quý nhân soi đường chỉ lối, bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí đạt thành tích cao, nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Có thể thấy rằng bản mệnh sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra từ trước ngay trong khoảng thời gian này.

12 con giap 1

Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, phương diện tài lộc cũng có những bước phát triển đáng kể, bản mệnh kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư triển vọng.

Đến cuối năm, bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn bạn sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó.

Tình cảm lứa đôi phát triển ổn định, bạn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một nửa kia thấu hiểu và ủng hộ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của một vài đối tượng triển vọng. 

Tuổi Tỵ

Bản mệnh đã mạnh mạnh dạn hơn trong việc thể hiện điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bạn có thể nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo, được giao cho những nhiệm vụ khó, là cơ sở cho việc được cất nhắc trong tương lai.

12 con giap 2

Trên phương diện tài lộc, càng về cuối năm, những khó khăn càng lui bớt, thậm chí, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giúp đỡ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai.

Nếu biết tiếp thu ý kiến của người khác, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu cải thiện, thậm chí thu hồi được một khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó. Chuyện tình cảm của người tuổi Tị cũng khá bình yên. Với người đã lập gia đình, bạn biết quý trọng những gì mà mình đang có nên luôn tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà.

Nếu còn độc thân, con giáp may mắn cuối năm 2021 này có cơ hội gặp được người quan tâm, chăm sóc mình, nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy thử đón nhận người ta nhé.

Tuổi Dậu

Phương diện sự nghiệp tiến triển ổn định, nhờ vào bản lĩnh của mình, bản mệnh không sợ hãi khó khăn, thậm chí có khả năng biến thách thức thành cơ hội, gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

Tài lộc có dấu hiệu đi lên vào khoảng thời gian cuối năm. Nhờ biết nắm chắc cơ hội mà việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Bản mệnh chớ vội hài lòng vì những gì mà mình vừa đạt được, hãy tiếp tục nhắc nhở bản thân cố gắng hơn nữa để tiến lên.

12 con giap 3

Trong chuyện tình cảm, bạn có một gia đình êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận. Nhờ có sự yêu thương, ủng hộ của người thân mà bạn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, làm những việc mình cho là đúng.

Với những người độc thân, bạn nên quan sát xung quanh nhiều hơn, ắt sẽ tìm được những người ưng ý. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương, tránh bị động khiến các mối lương duyên trôi qua mất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Liệu trong 12 con giáp này, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo nhất tháng 11?

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