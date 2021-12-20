3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ từ ngày 20/12 đến 26/12/2021, tiền tài liên tục đổ về như 'nước chảy', tương lai có điều bất ngờ làm thay đổi vận mệnh

Tình cảm của con giáp may mắn tuần này xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục. Bạn và người ấy đã trò chuyện nhiều hơn để có thể thấu hiểu và hóa giải những bất đồng. Bạn cũng học được cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu nhích nhẹ. Thiên Tài cho thấy một số người nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng từ các công việc tay trái. Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục phấn đấu trong tương lai nhé.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu phát triển đáng kể vào cuối tuần. Có thể bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Một vài người còn nhận được tiền ủng hộ của người thân quen, giúp mở rộng quy mô làm ăn. Người làm công ăn lương được nhận tiền lương, thưởng nóng.

Thái Dương đem tới tín hiệu đáng mừng cho người tuổi Hợi độc thân. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng lý tưởng. Nếu có thiện cảm với đối phương, đừng ngại ngần tìm cách kéo gần quan hệ, có thể đối phương cũng đang chờ đợi sự chủ động của bạn đấy.

Thái Âm chiếu mệnh giúp cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy giữ thái độ cởi mở khi trò chuyện với đối phương, bạn có thể phát hiện ra đối phương có nhiều điều thú vị.

Với các cặp đôi, đôi khi bạn và người ấy vẫn còn có những quan điểm không phù hợp với nhau, tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì quá to tát nếu đôi bên có thể hạ cái tôi xuống và trò chuyện với nhau.

Tuổi Tỵ

Nhiều khó khăn ập đến trong công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức, nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua được thì đến cuối tuần, bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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