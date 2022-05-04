3 con giáp gặp tiểu nhân trong tháng 5 cần nằm im chờ thời, chớ nên manh động kẻo rước họa vào thân

Là con giáp xui xẻo tháng 5/2022, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bạn không mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình tránh xa chuyện bao đồng.

Dù có gặt hái được thành công lớn như thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, tự coi mình là nhất rồi lơ là chú ý.

Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện quấy phá vì ghen tị, đố kị với tài năng và thành quả bạn có. Do vậy, bản mệnh cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của.

Tháng này không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm nên tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu bạn không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích.

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể.

Tháng này, Tý còn được khuyên nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Vì thế, điều quan trọng nhất trong tháng 5 chính là bạn cần phải cẩn thận khi kết giao với mọi người, không phải ai cởi mở, niềm nở với bạn cũng đối xử thực sự tốt với bạn.

Người tuổi Tý bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong cuộc sống cũng như trong công việc, bạn đừng nóng vội, hạn chế những suy nghĩ cực đoan, những tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể bị vướng vào quan hệ tình cảm phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín cũng như hiệu quả công việc do không biết giữ các mối quan hệ xã giao đồng nghiệp, đối tác ở mức vừa phải.

Đó có thể là tình huống tình ngay lý gian hoặc bị tiểu nhân đơm đặt, dựng chuyện nhằm hạ bệ và cướp đoạt những gì bạn đang có.

Người tuổi Tỵ có thể vướng vào quan hệ tình cảm phức tạp. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, bạn cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ, chớ chểnh mảng để chuyện cá nhân xen vào công việc, bởi đó chính là cái cớ rất phù hợp để những kẻ xấu bụng vin vào đó hạ thấp uy tín của bạn.

Trong chuyện tình cảm, người đã lập gia đình cần hết sức lưu ý giữ quan hệ thích hợp với đồng nghiệp đối tác khác giới, nếu không sẽ khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.