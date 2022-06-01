3 con giáp cẩn tắc vô áy náy vì vận xui bủa vây trong tháng 6/2022

Trong tháng tới, người tuổi Ngọ phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn từ sâu bên trong. Họ thường xuyên cảm thấy buồn bực, nóng nảy nhưng lại không tim được chỗ để giải tỏa. Chính vì vậy, tuổi Ngọ nảy sinh sự tự ti, cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Do suy nghĩ bi quan từ bên trong nên tuổi Ngọ làm việc gì cũng thấy lấn cấn, công việc không hoàn thành đúng tiến độ. Chính vì điều này mà bạn mất điểm trong mắt cấp trên, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến.

Trong làm ăn kinh doanh, nếu không hạ bớt cái tôi xuống thì tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều rắc rối. Họ vốn đã là người bướng bỉnh, không muốn nghe sự chỉ bảo hay chỉ đạo từ người khác. Những quyết định thiếu sáng suốt, bồng bột có thể khiến các chú ngựa phải hối hận.

Còn về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ mang cái bực bội, khó ở về nhà nhưng không chịu chia sẻ với nửa kia khiến quan hệ căng như dây đàn. Người độc thân cũng không khao khát tìm kiếm nửa còn lại, ngày càng cô độc hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 này tuổi Thân cần chuẩn bị tâm lý bởi vận thế có chiều hướng đi xuống, có thể gặp nhiều thách thức khó ngờ. Đại Hao giáng họa, lại thêm Kiếp Tài chiếu mệnh, tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút khá mạnh.

Tiền chẳng những không kiếm được là bao mà chi tiêu lại chẳng hề ít chút nào. Con giáp này đã có rất nhiều vấn đề cần sử dụng đến tiền, trong đó không thể không kể đến các khoản chi tiêu cần thiết để xây dựng các mối quan hệ. Nhìn tiền bạc liên tục "ra đi" trước mắt khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột, lòng như lửa đốt.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần hết sức đề phòng với những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Có những vấn đề đã xảy ra từ lâu nhưng bạn luôn tìm cách né tránh, tự mình dối mình. Thêm vào đó đối phương cũng không phải là người chủ động kết nối tình cảm vì thế mối quan hệ có xu hướng bị nguội lạnh là điều tất yếu.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy trong tháng 6 này, người tuổi Tý nên tránh các công việc đầu tư mang tính mạo hiểm. Dù là trong công việc hay chuyện tình cảm, người cầm tinh con chuột nên giữ thái độ bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu nóng vội, bản thân dễ dàng "sập bẫy" tiểu nhân đã giăng sẵn, chỉ chực đợi bạn sơ hở là lập tức gây điều phiền toái.

Ngoài công việc, sức khỏe, tiền bạc, người tuổi Tý cần đề phòng nhất là trong chuyện tình cảm. Rất có thể người thứ ba sẽ chen ngang và cướp đi hạnh phúc đang có của bạn. Hàng xóm láng giềng quan tâm, giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng nếu thân mật quá đà, chưa biết chừng nảy sinh tình cảm ngầm. Đó sẽ là nguyên nhân dẫn tới mọi sự cãi vã và đổ vỡ.

Người tuổi Tý cũng nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, cân bằng lại lịch làm việc cũng như chuyện ăn uống để cơ thể được khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Có như vậy bạn mới luôn tỉnh táo ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.