3 con giáp bị ‘HUNG TINH’ đeo bám trong ngày 4/3/2022, bản mệnh dễ nổi nóng dẫn đến mâu thuẫn chồng chất khó khăn

12 con giáp tử vi 04/03/2022 04:00

Tử vi 12 con giáp ngày 4/3/2022 có đưa ra lời cảnh báo, hôm nay 3 con giáp bị ‘Hung Tinh’ đeo bám, bản mệnh dễ trở nên cáu gắt, nóng nảy dẫn đến mâu thuẫn chồng chất khó khăn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, tâm lý của tuổi Mùi không ổn định, con giáp này bồng bột hơn và dễ có những quyết định sai lầm trong ngày này. Con giáp này nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra.

Ngoài ra hung tinh mang lại cảm giác thất vọng nhưng tuổi Mùi chớ tìm cách trốn tránh. Trò chuyện là một cách phù hợp để bản mệnh có thể giải quyết những mâu thuẫn giữa mình và một ai đó. Vì thế, hãy cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện một cách cởi mở, chân tình để có được những gợi ý thú vị cho bản thân lẫn đối tác.

Tuổi Mùi cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, đặc biệt là những người có bệnh xương khớp. Ngoài ra, ngày hôm nay là ngày không trị bệnh ở vai. Do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, tuổi Sửu dường như phản ứng dữ dội quá với những thay đổi bởi suy nghĩ có phần tiêu cực. Hãy nghĩ rằng những thay đổi nho nhỏ chẳng làm tổn thương bất cứ ai, thậm chí còn có thể tạo thêm gia vị cho đời sống hằng ngày của bản mệnh.

Thời điểm này có thể người thân trong gia đình đang muốn giúp đỡ tuổi Sửu, tuy nhiên điều này có thể ở mức thái quá so với mong đợi, thậm chí làm hỏng việc của bản mệnh. Con giáp này có thể đối xử với họ bằng thái độ thật tử tế nhưng cần phải kiên quyết vạch ra những giới hạn, thay vì để cho mọi thứ vượt quá khuôn khổ cần thiết.

Về phương diện sức khỏe, Thổ khí vượng cho thấy dù con giáp này có trốn tránh thì vẫn thấy cơ thể mình đang yếu đi, không thể duy trì sự dẻo dai như trước đây. Một phần nguyên nhân có thể là quá trình làm việc căng thẳng khiến cho sức khỏe của bản mệnh suy giảm rõ rệt.

3 con giáp bị ‘HUNG TINH’ đeo bám trong ngày 4/3/2022, bản mệnh dễ nổi nóng dẫn đến mâu thuẫn chồng chất khó khăn - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, tuổi Sửu dường như phản ứng dữ dội quá với những thay đổi bởi suy nghĩ có phần tiêu cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 4/3/2022 hôm nay, tuổi Tuất dễ nổi nóng với tác động của lục xung vì những chuyện không đâu. Tâm hồn của bản mệnh giống hệt một đứa trẻ nổi loạn dưới sức ảnh hưởng của cảm xúc. Do đó, rất dễ làm hỏng việc vì quyết định nông nổi.

Tuổi Tuất trở nên nhiệt huyết kỳ lạ trong ngày hôm nay. Hãy để cho cảm giác tò mò thu hút bản mệnh, khiến cho bản mệnh có thêm hào hứng tìm kiếm và khám phá những chân trời mới mẻ. Hãy coi như đây là ngày dành cho riêng mình.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, bản mệnh trân trọng hơn tình cảm mình đang có. Tình cảm không thể gượng ép, hai người đến với nhau là sự tự nguyện, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nên bản mệnh đã có lựa chọn kỹ và cảm thấy tin tưởng với người mình đã chọn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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