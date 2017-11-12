Vợ đẹp hay xấu cũng từ chồng mà ra...

Là phụ nữ, đẹp là bản năng. Phụ nữ nào cũng muốn đẹp. Họ đẹp không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì sĩ diện của người đàn ông đối với người ngoài, đẹp vì níu giữ trái tim hay đổi thay của đàn ông, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng nét đẹp của người phụ nữ đã lấy chồng, phụ thuộc rất nhiều vào đời sống gia đình. Thời con gái, phụ nữ đẹp nét đẹp thanh thuần, phóng khoáng, tự do theo những sở thích của mình. Nhưng khi lấy chồng rồi, họ phải đắn đo suy nghĩ những điều kiện xung quanh. Phải xem sở thích của chồng, rồi điều kiện kinh tế, lại phải đẹp phù hợp với những khó khăn của việc chăm sóc một gia đình.

Phận đàn bà, sướng hay khổ, một phần dựa vào việc có lấy được một tấm chồng tốt hay không. Lấy chồng là được dựa dẫm cả về tâm lí lẫn sức mạnh của chồng. Nhìn cách người phụ nữ sống là ta có thể biết được, họ có đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình hay không.

Sự khác biệt giữa phụ nữ kết hôn rồi và gái chưa chồng là ở cách sống. Con gái chưa kết hôn luôn có một cách sống thoải mái, vô tư. Sức thanh xuân luôn luôn mãnh liệt với những sở thích, những niềm vui khác biệt. Nhưng lấy chồng rồi, nếu cuộc sống hôn nhân không thoải mái, họ sẽ chẳng thể thể làm điều mình mong muốn. Ngoài việc phải chăm sóc con cái, nếu chồng không đồng ý hay điều kiện kinh tế không cho phép, họ sẽ chẳng thể bay nhảy và làm theo những điều mình thích. Vì vậy mới nói, nét đẹp của người phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông rất nhiều.

Lấy được một người chồng yêu thương vợ, tâm lí thì người phụ nữ sẽ luôn vui tươi. Người ta nói vui tươi là liều thuốc tốt nhất lưu giữ thanh xuân. Người phụ nữ hạnh phúc sẽ luôn luôn có những nét đẹp rạng ngời, người khác có thể nhận thấy rõ. Đó là nét nở nang trên khuôn mặt sáng sủa. Là nụ cười thường trực trên bờ môi. Luồng sinh khí của hạnh phúc là sức mạnh để cho nét đẹp của phụ nữ nảy nở.

Một người đàn ông tâm lí sẽ luôn biết cách khiến vợ mình hạnh phúc. Có thể chỉ cần là những sẻ chia nhỏ trong công việc chăm sóc gia đình. Vợ nấu cơm, chồng rửa bát, vợ giặt quần áo, chồng trông con học. Công việc không quá vất vả nhưng được chồng sẻ chia khiến vợ nhẹ nhõm, thoải mái hơn so với việc vợ tất bật việc nọ việc kia còn chồng nằm khểnh xem tivi. Cấp độ cao hơn khiến người vợ vui vẻ có thể là nhận được từ chồng những đóa hoa, những món quà trong các ngày lễ dành cho phụ nữ.

Thế nhưng, nếu lấy phải người chồng vô tâm, lạnh lùng hoặc có tính gia trưởng thì cuộc sống của người phụ nữ sẽ ngày ngày chìm trong mệt mỏi, chán nản. Họ sẽ héo hon mỗi ngày, thiếu những nụ cười trên môi, nét đẹp ngày nào sẽ chẳng còn nữa. Dù cho lắm tiền nhiều của đắp vào người thế nào đi chăng nữa, thì nét thanh xuân cũng sẽ dần mất đi theo thời gian. Dù họ cố rạng rỡ với những bộ váy áo đắt tiền, những món trang sức quý giá thế nào, thì sự u uất, mệt mỏi cũng vẫn sẽ hằn rõ trên gương mặt.

Đấy là chưa kể đến trường hợp phụ nữ lấy phải người chồng có tính vũ phu. Phụ nữ khi nhìn nhầm đàn ông như vậy, sẽ khổ cả đời. Khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Việc suốt ngày bị chồng đánh đập sẽ làm cho cơ thể người phụ nữ tàn tạ với những vết thâm tím, đau đớn. Tâm lí u uất, tủi nhục khiến họ trở nên gầy guộc, nhăn nheo, xấu xí. Những người phụ nữ phải chịu cảnh như vậy, hoặc vùng lên hoặc nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng đều có điểm chung là bất hạnh. Là phụ nữ, đẹp là thiên phú trời ban, nhưng nét đẹp nào rồi cũng bị những trận đòn, những sự tủi nhục và uất ức xóa xạch.

Vẻ đẹp của phụ nữ phụ thuộc vào cuộc sống hôn nhân, và trực tiếp nhất là từ những người đàn ông. Do đó, hãy lựa chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng, một người có thể giúp mình lưu giữ nét đẹp trời ban, phụ nữ nhé!