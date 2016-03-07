Tâm sự của cô gái "cảm thấy tự hào khi làm bồ nhí" hút 5000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội

"Lời tự thú" này nói về bản thân nhân vật chính, khi cô cho rằng t? vi ệc làm "bồ nhí" của nhiều chàng trai hiện đang có người yêu chính thức không có gì đáng xấu hổ. Trái lại, nhân vật còn bày tỏ việc những chàng trai kia cảm thấy hạnh phúc hơi khi dành thời gian bên "bồ nhí" thay vì người bạn gái "đường đường chính chính" của họ.

Những chuyện mình kể dưới đây có 1 số chi tiết nhạy cảm có thể khiến các bạn nữ nổi điên và muốn đánh mình, nhưng các bạn hãy bình tĩnh, mình chỉ chia sẻ dưới 1 góc độ rất-chân-tình và thành thật.

Mình là bồ nhí của 1 vài anh trai.

Có những người đã có người yêu, rất thương yêu, có người sắp cưới. Mình lấy ví dụ 1 anh nhé. Anh này và người yêu quen nhau được 4 năm rồi, đợi người yêu ra trường là cưới thôi. Anh là người đàn ông bận rộn, có khi cả 2 3 tháng mình mới gặp anh 1 lần. Tụi mình rất ít khi nói chuyện, chỉ có vài tin nhắn ""anh nhớ em"", ""avatar mới của em xinh quá"". Anh và mình không hẹn nhau bao giờ. Có khi mình đang học, anh gọi ""em ở đâu, anh đến đón đc không"". Anh đưa mình đi ăn, đi coi phim, có khi đưa về nhà, muốn được mình ôm vào lòng như chú chó con. Anh nói cảm giác này bình yên và dễ chịu lắm. Dĩ nhiên tụi mình có have sex, have sex theo đúng nghĩa yêu thương, ko phải là để thoả mãn. Điều đó cũng có nghĩa là anh cheat on bạn gái anh. Nhưng các bạn biết sao không? Khi mà người đàn ông của bạn quá bận rộn, quá nhiều việc phải làm, anh ấy mệt mỏi và cần được chia sẻ. Anh ấy không muốn nghe các bạn mè nheo ""sao anh chưa đưa e đi coi Zootopia, em muốn mua cái này chưa ai chở đi, em muốn thế này, em muốn thế kia"", lại càng không muốn nghe ""anh bận gì bận lắm vậy, yêu gì cả tháng không gặp nhau"" rồi gọi cả trăm cuộc dt. Lúc đó điều đơn giản nhất là anh ấy sẽ gọi cho mình, đến đón mình rồi tắt điện thoại.

Để cho anh ấy yêu 1 cách tự nhiên đi, đừng coi ""yêu"" là 1 trách nhiệm, bạn muốn được anh ấy tôn trọng thì bạn phải học cách tôn trọng anh ấy trước. Không phải trong 1 mối quan hệ nam-nữ là nam lúc nào cũng phải đứng ra gánh vác mọi thứ đâu. Muốn đi mua sắm thì bạn rủ bạn bè mình đi đi, cả tuần hay cả tháng mời gặp người yêu 1 lần mà bạn bắt anh ấy đi theo coi bạn mang đôi giày này đẹp không, túi xách kia hợp không á? Nó chán òm luôn ấy!

Còn nữa, hãy yêu 1 cách sạch sẽ. Bạn quen 2 năm 3 năm, ok, quen lâu quá rồi thì không còn gì phải ngại đúng không? Có thể lúc đó, cái gì tự nhiên nhất là vui nhất, 2 bạn xì hơi trc mặt nhau rồi cười, vui thật. Bạn đến tháng, 2 bạn vẫn chấp nhận have sex và anh ấy nói ""có gì đâu mình quen nhau lâu rồi anh ko sợ đâu mà"". Rồi ok, 1 tháng ảnh chỉ gặp bạn được 1 lần, bạn bắt ảnh have sex khi tới tháng, ảnh vẫn ok thôi, nhưng với mình thật ra cảm giác lúc đó nó gớm chết mịe luôn ấy :|. Quen lâu ko có nghĩa là bạn kêu ảnh tới nhà chơi, mặt mộc ok ko sao nhưng mà cái đầu 3 ngày chưa gội bết rệt thì nó hơi quá ấy, bạn cũng hiểu con trai yêu nhất là mái tóc mà?

Bạn hiểu người yêu mình nhiều công việc, bạn yêu thì bạn nên thông cảm và chia sẻ với người ta, đừng có nổi nóng lên vì người ta không thể gặp mình.

Lúc mà bạn bực bội rồi nhắn 1800 tin nhắn trách móc cho ảnh thì ảnh đang dẫn mình đi ăn, đi chơi, có khi đi coi phim, ảnh còn tạt qua khu mua sắm mua cho mình 1 đôi giày. Tối hôm đó ảnh sẽ đưa mình về nhà, tụi mình nằm ôm nhau, mở tin nhắn của bạn ra đọc, rồi anh ấy sẽ nhắn tin xin lỗi, làm hoà, ngay cả khi bạn nhắn tin đòi chia tay các kiểu thì ảnh vẫn xin lỗi. Mà thứ làm cho anh ấy bình tĩnh và vui vẻ trở lại để xin lỗi bạn không phải là tình yêu giữa 2 bạn đâu, mà là mình ấy.

Mình không khuyên anh ấy bỏ bạn, cũng không cướp giật gì, nếu anh ấy bỏ bạn thì mình cũng ko chấp nhận làm người yêu của anh ấy. Đọc đến đây nhiều bạn nói mình xài đồ chung. Bạn đếm coi bạn quen bao nhiêu người, người yêu bạn từng chịch bao nhiêu đứa đi rồi bạn hẵng nhận xét đồ chung đồ riêng.

Có bạn sẽ nói đó là thằng đàn ông tồi. Ừ, yêu 9 năm còn bỏ được mà? Sao bạn cứ cố gắn 2 chữ trách nhiệm nặng nề lên người yêu của bạn? Bạn và anh ấy đã cưới chưa? Cưới rồi thì hẵng xem đó là trách nhiệm của 1 gia đình.

Mình nói thật, đừng nghĩ người yêu mình chiều mình, hay là quen quá lâu thì ko bỏ được. Đừng nghĩ nói câu chia tay thì ảnh sợ, nó trẻ con lắm!

Mình chính là 1 dạng của tiểu tam đấy, chỉ khác ở chỗ mình ko dụ dỗ ai đến với mình rồi bỏ người khác. Và bạn chỉ là người yêu chứ không phải vợ của ảnh (là vợ rồi thì mình xin biến mất ko tăm tích hen, mình ko phá hoại gia đình). Bạn cho rằng mình có quyền chọn người tốt hơn thì anh ấy cũng vậy hen.

Đọc đến đây các bạn nữ đã nổi hết máu mặt lên chưa? Các bạn chửi mình tuỳ ý. Nói mình ko có quyền phát biểu cũng đc, ko thành vấn đề. Tuy nhiên chửi cho đã xong thì nhớ xem lại bản thân, bí kíp giữ người yêu quan trọng ở chữ ""yêu"" chứ không phải chữ ""giữ"". Đừng vội phán xét do mình mà người yêu bạn bỏ đi, tự xem lại vì sao người yêu bạn tìm đến mình trước đã.

Giờ mà nếu biết anh ấy có bồ nhí, mình khuyên bạn, đừng có làm ầm ỹ lên rồi lên facebook bóc phốt các kiểu, bạn làm vậy chả khác nào con điên ấy. Bạn nên nhẹ nhàng hỏi ""em biết anh có bồ nhí rồi, em xin lỗi, em nhận ra thời gian qua em xấu tính và làm anh buồn nhiều lắm, anh cần người chia sẻ yêu thương đơn giản đúng không"" rồi khóc 3 giọt nc mắt (đừng có khóc nhiều, nhìn thấy mà mệt), ""nếu mà anh thấy ko còn yêu em nữa thì em để cho anh đi"" rồi đoạn này khóc thêm 3 giọt. Mình đảm bảo ảnh sẽ mủi lòng mà cắt đứt liên lạc với mình, sau đó 2 bạn sẽ hạnh phúc dài lâu, ko bực bội, ko cãi nhau nữa.

Thế nha, good luck!

Bonus thêm: đàn ông rất ghét mấy mụ hay chửi, kiểu gặp gì cũng chửi như chưa bao h đc chửi, kiểu tự hào khi ngta khen mình chửi hay, kiểu chửi hết họ hàng nhà người ta, lớn hết rồi!

Sau chỉ vài ngày đăng tải, lời tự thú này đã thu hút gần 5000 lượt chia sẻ, thích, cũng như bình luận về nó. Có nhiều người đưa ra quan điểm phản đối, cho rằng đây là hành động đáng xấu hổ, phá vỡ tình yêu người khác. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cô gái này không có gì sai cả, và hoàn toàn có quyền làm như vậy.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về "lời thú tội" trên?