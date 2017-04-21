“Sống không bằng chết” khi lấy vợ thạc sỹ

Yêu - Hôn nhân 21/04/2017 09:04

Vì muốn có được 50% cổ phần tôi đã tìm mọi cách để sinh bằng được một đứa con trai.

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ rất mực thương yêu, trên tôi còn có một anh trai hơn tôi 8 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong công ty của bố tôi, nói là đi làm nhưng thực sự tôi không phải vất vả như nhiều người khác vì dù gì đây cũng là công ty của bố tôi.

Năm 24 tuổi, tôi kết hôn lần đầu, bố tôi nói rằng nếu tôi sinh cho ông một đứa cháu trai thì ông sẽ cho tôi một nửa cổ phần của công ty. Nguyên nhân này cũng là do một lần chị dâu cứu anh trai tôi mà dẫn đến khó có con, họ lấy nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa sinh được đứa con nào khiến bố mẹ tôi vô cùng lo lắng.

Người vợ đầu tiên sinh cho tôi hai đứa con gái, bố mẹ tôi rất không hài lòng. Cũng chính vì nguyên nhân này tôi kết hôn lần hai. Cũng thật không ngờ, ý trời khó tránh, người vợ thứ hai cũng sinh cho tôi 2 đứa con gái. Tôi hơi thất vọng nhưng bố mẹ vẫn muốn tôi li hôn. Không còn cách nào khác tôi đành chia tay người vợ thứ hai của mình.

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Vì muốn sinh được con trai tôi phải lấy những ba cô vợ

Sau khi li hôn lần 2, lúc này đã 40 tuổi, tôi vẫn sống chung với bố mẹ, 4 đứa con gái đều do mẹ tôi một tay chăm sóc. Chính lúc này, tôi bắt đầu để ý đến một cô gái có học thức, nhỏ hơn tôi 10 tuổi mà đã là thạc sỹ. Bình thường tôi rất chiều cô ấy, cũng có lẽ vì cô ấy nhỏ hơn tôi, có lẽ vì ảo tưởng sinh con trai nên tôi cố theo đuổi để lấy cô ấy về làm vợ.

Tôi cũng phải chi khá nhiều cho những buổi hẹn hò và đám cưới, sau khi tổ chức xong xuôi, cô ấy chuyển về nhà sống cùng bố mẹ và bốn đứa con gái của tôi. Bình thường cô ấy rất thích đi chơi bên ngoài, việc nhà không lo, bốn đứa con của tôi cô ấy cũng không chăm sóc gì. Tất cả những chuyện này tôi đều hiểu và thông cảm cho cô ấy, dù sao còn trẻ như vậy mà đã phải làm mẹ của 4 đứa nhỏ trong lòng chắc chắn có chút ấm ức.

Nhưng càng ngày cô ấy càng quá đáng, vợ tôi muốn bố mẹ và 4 đứa con của tôi chuyển ra ngoài sống, tôi nhất quyết không đồng ý. Đợi khi tôi đi làm, cô ấy đã nói chuyện này với bố mẹ tôi. Có lẽ do bố mẹ tôi muốn có cháu trai nên đã đồng ý mang theo 4 đứa cháu gái rời khỏi nhà. Khi tôi về thì đã thấy hành lý của bố mẹ xếp ở thang máy, tôi nói để tôi và vợ chuyển đi, nhà của bố mẹ thì bố mẹ cứ ở nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Khi đi bố tôi nói, chỉ cần chúng tôi sinh được một đứa cháu trai là ông bà toại nguyện rồi.

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Tôi đang phải trả giá cho những sai lầm mình phạm phải

Ban đầu bố mẹ tôi định thuê nhà bên ngoài nhưng anh trai tôi đã mang xe đến đón ông bà và 4 đứa cháu về nhà anh chị ở. Chuyện tôi không thể ngờ nhất là bố tôi đã giao 50% cổ phần của công ty cho anh trai tôi. Nếu tôi sinh được con trai thì cổ phần này sẽ thuộc về tôi chứ không phải anh trai tôi.

Tôi vô cùng tức giận, chính vợ tôi là người đã đẩy bố mẹ tôi ra ngoài, đây cũng chính là cơ hội để anh trai và chị dâu có được niềm tin của bố mẹ. Tôi nói hết kế hoạch bố tôi sẽ cho tôi cổ phần nếu sinh được con trai với vợ. Sau khi nghe xong, cô ấy vô cùng ngạc nhiên vì sự giàu có của bố mẹ tôi. Ngay lập tức cô ấy chạy đi đón ông bà về nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Hiện tại sống cùng vợ chồng anh trai ông bà thấy rất thoải mải, thỉnh thoảng hai người còn đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Giờ đây tôi vô cũng hối hận, tôi muốn đón bố mẹ về để báo hiếu nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không chịu, có lẽ đây là báo ứng mà tôi phải chịu do những sai lầm trước đây phạm phải.

 

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