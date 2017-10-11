Đa phần nhen nhóm ngoại tình nơi đàn ông bắt nguồn từ sự ham muốn mới mẻ. Tình yêu vốn không mau cũ kỹ khiến đàn ông nhàm chán. Nhưng những bộn bề, trách nhiệm và cơm áo gạo tiền trong hôn nhân luôn tạo sự chán chường nơi đàn ông. Đàn ông sẽ thấy bồ đơn giản hơn vợ nhiều. Bồ không hay nói về chuyện con cái, tiền bạc nhức đầu. Bồ chỉ thích nũng nịu, yêu chiều làm dấy lên cảm giác mới mẻ muốn chinh phục của đàn ông. Hay bồ sẽ chịu lắng nghe hơn, không như vậy lại thích cằn nhằn. Có chăng, tất thảy đều bắt nguồn từ sự khác biệt giữa những thói quen quá thân thuộc và một điều mới lạ.

Đàn ông ngoại tình , hình như đã không còn lạ, thậm chí lại quá đỗi bình thường khi ta nhắc đến. Đàn bà khi biết chồng ngoại tình , thường không nghĩ được nhiều ngoài sự tức giận, oán hận và chua xót. Nhưng đàn bà nên hiểu, ngoại tình không phải là tai nạn, càng không là phút chốc nhất thời. Cơn nóng giận của bạn vốn không thể khiến mọi thứ trở lại như cũ. Với đàn ông, ngoại tình là cả một quá trình, từ nhen nhóm, đến hình thành rồi kéo dài đến khi kết thúc. Giây phút đàn bà biết chồng mình ngoại tình, vốn dĩ anh ta đã sa lầy rồi, không còn là chuyện ngày một ngày hai. Lúc đó, đàn bà có thể bộc phát cơn giận dữ của mình, làm mọi điều để dịu bớt đau thương. Nhưng sau đó, nhất định phải bình tĩnh mà nghĩ suy về người chồng ngoại tình của mình….

Đàn ông ngoại tình có yêu nhân tình hay không? Vốn không có câu trả lời chính xác. Nhưng chắc chắn một đời khơi nguồn cho cơn ngoại tình tội lỗi chính là sự tò mò, là khao khát chinh phục điều mới lạ của đàn ông. Còn sau đó, họ có yêu nhân tình hay không thì chưa biết được.

Đàn ông tình nguyện ngoại tình?

Nhiều bà vợ sẵn sàng tin lời chồng rằng anh ta chỉ bị dụ dỗ, sa ngã ngoại tình. Thật ra, sự sa ngã hay dụ dỗ mà đàn ông nói cũng đúng đó nhưng chỉ là vài phút giây ban đầu thôi. Đàn ông bị mê hoặc cái mới mẻ, hay bị ảnh hưởng bởi sự tác động lúc đầu của nhân tình cũng có. Nhưng chỉ là cám dỗ phút chốc thôi, sau đó chính là đàn ông tự nguyện ngoại tình. Vì đàn ông khi làm chồng, làm cha, rõ ràng là người trưởng thành. Họ đều có nghĩ suy để nhận thức trách nhiệm của bản thân. Họ sẽ không làm điều họ không muốn, cũng không ngu dại vì thứ mình không hứng thú mà đánh mất vợ con. Chỉ là đến khi không chống cự được cám dỗ nữa, không thể vì vợ con mà phòng bị ngoại tình thì họ bằng lòng sa vào tội lỗi. Rõ ràng là họ muốn, đơn giản vậy thôi.

Đàn ông ngoại tình có yêu vợ?

Có một sự thật có vẻ không bà vợ nào tin được rằng mọi đàn ông khi ngoại tình đều yêu vợ. Tình yêu dành cho vợ của họ có thể mai một khi ngoại tình nhưng họ vẫn để vợ trong lòng dù muốn ở bên nhân tình thế nào. Với đàn ông, vợ không còn chỉ là yêu mà là thương, là bồi thêm nghĩa tình phu thê. Thậm chí với nhiều người, hôn nhân chính là lòng tự trọng không thể buông bỏ. Họ có thể bỏ bồ nhưng chắc chắn không bỏ vợ để đánh mất lòng tự trọng. Vì vậy, tình yêu và sự gắn kết với vợ không chỉ có nghĩa mà còn là tự trọng của đàn ông. Dù vậy, cũng có trường hợp đàn ông không muốn bỏ vợ vì họ biết rằng sẽ không ai ngoài kia có thể tốt bằng vợ của mình.

Với đàn ông, tình dục trong ngoại tình là tội lỗi?

Với đàn bà, lên giường với một người không phải là chồng mình, đó rõ ràng là tội lỗi. Nhưng đàn ông lại không có suy nghĩ như thế. Họ vẫn có thể yêu vợ và lên giường với người phụ nữ Thậm chí, họ còn xem tình dục ngoài luồng không là sự phản bội vợ. Điều này bắt nguồn từ sự khác nhau về quan niệm chung thủy và tình dục của phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ chỉ lên giường với người họ yêu, họ hòa tình yêu và tình dục là một. Nhưng với đàn ông, tình dục là nhu cầu. Đàn ông lên giường với vợ một phần vì yêu, một phần cũng vì nhu cầu. Cho nên, khi đàn ông quan hệ với một người không là vợ mình vì nhu cầu thì họ có thể không nghĩ đó là phản bội.

Sau cơn ngoại tình tội lỗi, đàn ông nghĩ gì?

Sau mỗi lần ân ái với nhân tình, đàn ông nào cũng sẽ có cảm giác tội lỗi với vợ, dù ít hay nhiều đều vậy. Họ cũng có suy nghĩ và tình cảm, cũng khó tránh việc bị lương tâm dày vò. Nhiều ông chồng vì không chịu nỗi sự dằn vặt này mà kết thúc ngoại tình trước khi vợ phát hiện. Cũng không ít người chồng càng dằn vặt càng dối vội không dứt.

Và có một thực tế rằng sau cơn ngoại tình tội lỗi, đàn ông khi đã trở về rồi sẽ luôn muốn vun vén cùng vợ. Quan trọng là sau đó, vợ chồng có thể cùng nhau tìm lại được cân bằng hay không? Hay càng trở nên bế tắc khiến đàn ông lại một lần nữa lạc đường.

Thật ra, mỗi cá thể đều rất khác biệt. Và tất nhiên cũng không người đàn ông nào suy nghĩ và cư xử như nhau. Bạn là vợ, bạn phải là người hiểu chồng nhất. Đủ tinh tế để nhận ra chồng ngoại tình vì chút ham muốn nhất thời hay yêu đương thật lòng. Mức nông sâu phản bội của chồng bạn cũng phải đong đếm rõ ràng. Bạn cần nhiều hơn cả sự bình tĩnh, là mạnh mẽ và bản lĩnh để giải quyết bội bạc của chồng. Không dễ đâu, nhưng bạn phải thử. Vì đó là chồng bạn, là cha của con bạn, có thế nào bạn cũng phải thử một lần. Đến khi đã không thể tiếp tục, buông tay cũng là điều tất yếu…