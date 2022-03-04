Những dấu hiệu của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Mỗi cuộc hôn nhân đều có ít nhất một điểm khiến chúng ta không hài lòng. Bỏ những xích mích và tranh cãi sang một bên, một cặp vợ chồng không hạnh phúc không còn giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Những mâu thuẫn như vậy len lỏi vào hôn nhân và phá hủy mọi thứ. Hãy cùng xem một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ như thế nào.

Liên tục chỉ trích đối phương

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Nếu bạn và người ấy liên tục chỉ trích nhau và nêu ra lỗi của nhau trong mỗi cuộc tranh cãi nảy lửa, thì đó là một dấu hiệu cho thấy cả hai đang có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ trích lẫn nhau là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cả hai.

Hành động vô lý

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Bạn và đối phương sẽ thấy người bạn đời của mình hành động vô lý khi cân nhắc nhu cầu và mong muốn của cả hai. Sẽ có những cuộc trò chuyện đầy chiến đấu và hiểu lầm chỉ vì cả hai bạn sẽ tập trung vào lợi ích cá nhân, không phải của đối phương.

Những trò đùa ngớ ngẩn

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Một chút hài hước cũng cần thiết trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, nhưng những trò đùa khó chịu hoặc bắt bẻ bằng những câu trả lời châm biếm khiến người bạn đời của bạn trở nên ngốc nghếch. Và điều này thì không tốt chút nào, người bạn đời của bạn có thể cảm thấy tổn thương và xấu hổ đấy.

Hành động bào chữa

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Một dấu hiệu khác cho thấy một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là bạn và người ấy luôn bào chữa cho những hành động của nhau. Mọi người cố gắng tìm lý do cho mình trong những trường hợp biết mình có lỗi nhưng không muốn thừa nhận. Và trong hôn nhân thì nên hạ thấp cái tôi xuống.

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