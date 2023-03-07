Và khi tìm hiểu về người thứ ba thì đừng xoáy vào những điểm họ hơn bạn mà phải tìm ra ưu thế của mình. Từ đó, tập trung phát huy thế mạnh của bản thân, đánh bật ưu thế của mình.

Đây là điều đầu tiên đàn bà khôn sẽ làm khi phát hiện chồng ngoại tình. Dù rằng càng tìm hiểu họ sẽ càng thấy đau lòng. Nhưng đàn bà thông minh càng phải “biết địch biết ta” thì mới có thể nắm kèo trên dễ dàng.

Phụ nữ càng giữ cái đầu lạnh khi đứng trước người thứ ba và chồng thì càng bảo vệ bản thân và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, việc tìm hiểu về người thứ ba còn cho bạn sự chuẩn bị khi phán đoán phần nào về diễn biến câu chuyện ngoại tình của chồng. Phụ nữ càng giữ cái đầu lạnh khi đứng trước người thứ ba và chồng thì càng bảo vệ bản thân và gia đình.

Tìm bằng chứng ngoại tình của chồng

Đây lại càng là việc chẳng dễ dàng với phụ nữ, chẳng khác gì tự đi bới móc vết thương bị phản bội của mình. Nhưng đây cũng là việc nhất định phải làm trong âm thầm đến cùng. Bằng chứng ngoại tình của chồng không chỉ có lợi cho bạn để chất vấn chồng mà còn trên phương diện pháp luật để bảo vệ bạn và con cái sau này.

Khi phụ nữ có được bằng chứng ngoại tình của chồng trong tay thì ít nhất sẽ chứng minh chồng có lỗi trước, giữ đúng vị thế người vợ đã làm tròn trách nhiệm với gia đình. Và nếu đưa những thứ này ra trước mặt chồng, bạn cũng chẳng cần tốn công tranh cãi, nhanh gọn lẹ khiến chồng phải cúi đầu.

Kiểm kê tài sản, thắt chặt chi tiêu



Vì thế, khi đã phát hiện chồng phản bội thì phụ nữ nhất định phải tìm cách thắt chặt chi tiêu, không để lọt đồng nào ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật không bao giờ sai là đàn ông có tiền mới dám ngoại tình. Đàn ông chi tiền cho việc ngoại tình thường xuyên, thậm chí là nhiều hơn cả khoản tiền đưa cho vợ. Vì thế, khi đã phát hiện chồng phản bội thì phụ nữ nhất định phải tìm cách thắt chặt chi tiêu, không để lọt đồng nào ra ngoài. Bên cạnh đó, khi đàn ông không có tiền thì cũng chẳng dám làm càn.

Không chỉ vậy, phụ nữ khôn còn kiểm kê tài sản, điều tra tình hình tài chính của chồng. Rất nhiều ông chồng vụng trộm lén mua tài sản để nhượng tên cho nhân tình. Phụ nữ đừng dại đến khi ra tòa ly hôn mới biết chồng bao năm đã lén cho bồ bao nhiêu thứ. Một người vợ thông minh thì dù có bị phản bội cũng không để tài sản thuộc về người ngoài, nhất định phải tìm cách đòi lại quyền lợi cho con cái của mình.

Tính sẵn đường lui

Đây không phải là suy nghĩ tiêu cực, buông thả của phụ nữ khi gia đình có biến cố. Nhưng thực tế, đàn ông khi ngoại tình hầu như đã đánh mất lý trí. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình liền trở nên tàn nhẫn, bạc tình với vợ con. Vì thế, phụ nữ nên suy nghĩ trước cho mình. Nếu thật sự không thể cứu vãn, bạn có đường lui nào cho mình và con cái không? Về công việc, tiền bạc, môi trường sống của con… bạn nên suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn.



Nếu thật sự không thể cứu vãn, bạn có đường lui nào cho mình và con cái? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bị phản bội hãy nghĩ cho mình và con cái nhiều hơn.

Vẫn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ

Khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ khôn ngoan vẫn giữ đúng vai trò người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình. Trước khi mọi chuyện vỡ lở hoặc được giải quyết triệt để, bạn phải giữ đúng vai trò của mình. Đây không chỉ là việc cần làm để đảm bảo con cái không bị ảnh hưởng bởi việc chồng ngoại tình, mà còn là đảm bảo vị thế người vợ đã làm tròn trách nhiệm với gia đình. Chồng có quyền làm sai, nhưng bạn làm đúng thì chẳng có việc gì phải sợ.