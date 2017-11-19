Có lẽ nào trong khi phụ nữ đầu tắt mặt tối lo cơm nước, con cái, gia đình sau mỗi giờ tan làm, thì chồng họ quần nọ áo kia vui vầy cùng một người đàn bà khác. Cơ nghiệp bao nhiêu năm họ vất vả tích cóp sao lại cứ hao mòn để chồng tìm vui nơi những cô gái trẻ đẹp chỉ biết dùng nhan sắc của mình để đào mỏ đàn ông. Họ không từng đẹp sao, không từng dịu dàng quyến rũ sao? Da thịt không mịn màng, quần áo không là lụa, cơ thể không thơm tho, là lỗi của họ sao?

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ ta chẳng còn lạ gì với những vụ ẩu đả do đánh ghen của hai người phụ nữ. Tại sao phụ nữ chúng ta lại khổ sở như vậy để tranh giành một người đàn ông? Vì yêu ư? Tất nhiên, có vì yêu. Vì hạnh phúc gia đình ư? Tất nhiên, có vì hạnh phúc gia đình. Và cả vì hận nữa.

Đôi bàn tay họ chai sạn vì vun vén công việc gia đình. Đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm vì chăm nom con cái. Người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mùi sữa non và dầu mỡ vì vừa phải nấu cơm, vừa phải dỗ con ngủ. Tất cả là vì cái gì? Vì gia đình này. Thế nên họ có quyền hận cái kẻ đã cướp đi hạnh phúc của họ.

Nhưng có ý nghĩa không, khi hai người đàn bà lao vào nhau như những con thú điên dại, để cho người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ xem trò vui? Tại sao không ngồi lại mà xem đâu là căn nguyên của vấn đề? Ai đúng ai sai, người nào phải sửa chữa nhiều, người nào phải sửa chữa ít. Nhiều người sẽ cho rằng, lúc điên lên rồi thì cứ cho ra ngô ra khoai, tung hê một trận đi rồi tính tiếp.

Ừ thì đúng vậy, ôm cục tức trong lòng, ai chả điên máu lên. Làm thế nào để xẻ đối phương ra làm đôi, cho đối phương nhục mặt vì tội cướp chồng của người khác mới có thể xả được cục tức đó.

Nhưng mà chúng ta có để ý rằng, sau mỗi trận đánh ghen, ta được gì? Người đàn bà kia bẽ mặt với người xung quanh một thì chồng ta và chính ta cũng bẽ mặt một. Người đàn bà kia nhận những cú đòn đau từ ta, thì bản thân ta cũng tóc tai bù xù, tay chân xước xác chẳng kém.

Và rồi nhận lại gì đây? Người đàn ông khi thấy vợ mình hung hăng như một con thú nhào vào người mà họ đang có tình cảm, họ sẽ quay lại yêu thương ta ư? Ngoại tình, bồ bịch không phải là việc tốt đẹp gì, bản thân họ biết thế, họ vẫn làm, nhưng họ không hi vọng việc xấu của mình bị người vợ đầu gối tay ấp trực tiếp tung hê ra, khiến họ bẽ mặt. Tính sĩ diện của đàn ông cao lắm, có gan ăn cắp nhưng không có gan chịu đòn ở trong trường hợp này hoàn toàn đúng. Do đó, mối quan hệ của nhiều cặp vợ chồng sau những cuộc đánh ghen đã đi vào ngõ cụt. Tan vỡ là điều khó tránh.

Chẳng mấy người đàn ông không có tính trăng hoa. Nhưng nhiều người đàn bà vẫn sống hạnh phúc với hôn nhân của mình mà chẳng cần những cuộc đánh ghen vô bổ. Bản lĩnh của người đàn bà, là dùng lí trí của mình điều khiển con tim. Dùng lí trí để xử lí sự việc, mới là điều mà một người đàn bà bản lĩnh làm để giữ gìn hạnh phúc của mình.