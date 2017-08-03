Là phụ nữ đừng lấy công việc nội trợ làm sự nghiệp của bạn. Dù cho người chồng của bạn ra sao, gia đình chồng giàu có như thế nào...hãy giữ cho mình một công việc ổn định và yêu thích. Không chỉ để thoát khỏi mác “ăn bám”, đi làm cũng là cách để giải phóng bản thân bạn, vì không ai có thể lo cho bạn đến hết cuộc đời.

Phụ nữ có sự nghiệp, có điều kiện để chiều chuộng bản thân. Mỗi ngày, bạn có thể thoa thêm một ít tinh dầu dưỡng lên tóc, massage toàn thân với lotion, ăn những món mình thích và mua những món đồ bạn cần bằng chính đồng tiền của mình. Cô gái à! Mọi người phụ nữ đều xứng đáng được xinh đẹp và trân trọng, thay vì “đầu tắt mặt tối” với một tỷ thứ việc nội trợ thường ngày. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ, do đó đừng quên đối xử thật tốt với bản thân. Một khi bạn không yêu thương và trân trọng chính mình thì chẳng một người đàn ông yêu thương bạn đâu!

Phụ nữ Việt Nam luôn nặng quan niệm phải hi sinh quá nhiều. Tuy nhiên những người vợ trẻ à, bạn không cần ky bo với mình làm gì cho khổ, bởi bạn không thể chi tiền để mua được hạnh phúc, nhưng tiền có thể làm phương tiện mang đến hạnh phúc cho bạn!

Phụ nữ có sự nghiệp riêng mới có thể có cuộc sống thật sự, có thể yên tâm về cuộc hôn nhân mỹ mãn. Thử nghĩ xem, người đàn ông nào sẵn sàng hứng thú với một người phụ nữ không thích ăn mặc, không cầu tiến, vô hồn,và sa sút mỗi ngày?

Nếu bạn đang làm nội trợ, hãy đọc những lý do sau để đi xin việc ngay lập tức

Nếu bạn vẫn lo lắng, sợ đi làm không ai quán xuyến việc nhà, không ai chăm sóc con cái, không sẵn sàng cho công việc; sợ mình không đủ tự tin trở lại công việc sau nhiều tháng nghỉ sinh...đừng sợ, con cái có thể nhờ cậy ông bà, thuê người giúp việc, hoặc đưa con gửi trẻ. Còn công việc nhà, hãy để cả vợ chồng cùng gánh vác. Để tôi kể bạn nghe, những lý do mà phụ nữ vẫn cần có sự nghiệp riêng:

Đi làm cũng ức chế, nhưng ra khỏi cơ quan thì vứt ức chế lại cơ quan, ra khỏi nhà đi làm thì vứt ức chế ở nhà. Còn khi ở nhà suốt ngày, bạn chẳng thể vứt đi đâu được, ức chế phải chịu gấp đôi.

Ở nhà có ít bạn bè, có bạn bè cũng chẳng còn thời gian gặp gỡ. Đi làm, có bạn đồng nghiệp, đối tác, bạn đồng môn, đồng niên...

Ở nhà chẳng biết ăn mặc đẹp cho ai ngắm. Đi làm ăn mặc đẹp mỗi ngày vì mình và vì mọi người.

Đi làm còn có tiền lương, dù ít hay nhiều, vẫn giúp bạn trở thành người phụ nữ tự chủ không phải dựa dẫm vào chồng. Có thể tự mua cho mình hoặc người thân bất kỳ món đồ nào mà không cần xin xỏ ai.

Ở nhà đôi khi phải lo lắng chồng đang đi với ai, đang làm gì sai trái. Đi làm thì mình cũng có chỗ để đi, cũng có người để trò chuyện, cũng có việc để làm, không còn thời gian rảnh rỗi lo lắng đủ thứ linh tinh.

Quan trọng nhất là: Đừng nghĩ hy sinh rồi sẽ quang vinh, hy sinh chỉ dẫn đến bi kịch khi ngay cả chính bạn, cũng không chịu yêu thương bản thân mình!

Thân gửi những bà nội trợ vất vả của tôi!