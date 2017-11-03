Cần gì khổ sở tra hỏi đàn ông, vợ cao tay có cách 'nắm thóp' ngay chồng giấu tiền cho gái!

Đàn ông ngoại tình luôn không thích cho vợ xem điện thoại của mình. Vì điện thoại là nơi dễ để lại dấu tích ngoại tình nhất mà nhiều khi đàn ông có cẩn thận cỡ nào cũng không xóa hết được. Vì vậy đàn ông giấu diếm không cho vợ xem điện thoại, thậm chí là cầm điện thoại lên chụp hình hay cần gọi điện cũng vậy. Đây là tâm lý bình thường của một người sợ bắt quả tang.

Trong hôn nhân, phụ nữ nào cũng lo sợ chuyện chồng bồ bịch lăng nhăng. Đặc biệt là khi chồng đến tuổi phong độ ngời ngời, tiền bạc lại rủng rỉnh thì khả năng ngoại tình lại càng cao. Nhưng vợ khôn luôn biết cách phát hiện chồng gái gú hay cho tiền nhân tình mà chẳng cần khổ sở “cạy miệng” đàn ông.

Phụ nữ không nhất thiết phải cần tiền của đàn ông. Nhưng nếu chồng dư dã, làm ra tiền mà keo kiệt với vợ con thì lại có vấn đề. Nếu bản tính anh ta là vậy thì không nói, nhưng cách tiêu xài tiền của chồng bỗng chốc thay đổi thì nên đặt câu hỏi ngay. Rất có thể chồng đang giấu bạn tiền bạc để chu cấp cho bồ bịch ở ngoài.

Và một lý do khác nữa là chồng sợ vợ sẽ thấy những tin nhắn báo chuyển tiền. Vì sẽ có những khoản tiền được chuyển đi mà không thể giải thích là để làm gì. Nếu vợ phát hiện, đàn ông biết chắc rằng cô nhân tình lén lút mình đang “ bao nuôi” sẽ bị vợ lôi ra ánh sáng ngay!

Nếu anh ấy làm được 10 phần mà chỉ đưa vợ được 2 phần thì đúng là không hay. Đàn ông thủy chung luôn quan niệm tiền kiếm về là để cho vợ con đủ đầy. Huống hồ, đàn ông cũng không tiêu xài nhiều như phụ nữ. Họ sẽ dành một khoản vừa đủ cho mình, còn lại sẽ dành để mua này kia cho gia đình. Đàn ông ngoại tình lại khác, họ vì muốn giữ bồ, tỏ vẻ mà sẵn sàng cung phụng tiền bạc không ít.

Cắt bớt tiền cho gia đình

Mỗi tháng, chồng sẽ đều đưa vợ một khoản nhất định. Nhưng dạo gần đây anh ấy lại đưa ít đi với nhiều lý do, nào là tiền cho đối tác, đồng nghiệp, hay thậm chí là than bị giảm lương. Vợ đừng chỉ tin lời chồng mà phải xem liệu có đúng thế không?

Nếu thật là phải chi nhiều tiền vậy, hay việc ngày một căng thẳng thì làm gì có chuyện chồng thảnh thơi đi sớm về khuya? Hãy để ý liệu chồng có thật sự mệt mỏi không hay đang khổ sở vì phải nuôi cô nhân tình nào khác?

Gây nợ với bạn bè, người quen

Vợ khôn sẽ luôn cố gắng giữ một mối quan hệ vừa đủ với bạn bè hay người quen của chồng. Lâu lâu có thể gọi nói chuyện với họ, khôn khéo hỏi để biết liệu chồng có vay mượn tiền của ai không? Đây là cách để kiểm soát chi tiêu của chồng, cũng là để biết liệu chồng có giấu mình những “quỹ đen” nào không.

Nếu phát hiện chồng mượn tiền người khác mà mình lại không biết thì vợ nên để ý. Đây là khoản để chồng đầu tư gì đó hay là để dành cho nhân tình đây?

Bỗng hỏi về giá cả, mẫu mã trang sức, váy áo

Thường thì đàn ông sẽ ít tìm hiểu về trang sức hay thời trang nếu họ không có ý định mua tặng đối tượng là phụ nữ. Nếu một ngày, bạn bỗng nghe chồng hỏi về giá cả hay mẫu mã trang sức quần áo thì đừng vội mừng vì nghĩ anh ấy mua tặng mình. Cứ đợi xem liệu chồng có đem gì về không. Nếu không thì rất có thể chồng đã tặng thứ đó cho nhân tình của mình rồi.

Đàn ông ngoại tình dù có khôn ngoan cỡ nào, gọn gàng ra sao cũng không bao giờ sạch sẽ một cách không giấu vết. Quan trọng là bạn làm vợ thì liệu có đủ tinh ý và khôn khéo để nhận ra không. Làm vợ thì đừng chủ quan mà có ngày mất chồng như chơi nhé!